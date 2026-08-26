Ogorec: Svaka vojska se naoružava, ali Srbija to čini prekomjerno. Pitanje za naše saveznike je: Zašto?

"Ne zaboravimo da je Hrvatska članica NATO-a, a što Srbija nije. Mi moramo preći na standarde NATO-a jer imamo jako puno opreme zaostale još iz vremena Domovinskog rata i praktički od bivše Jugoslavije. Ta vojna oprema ne samo što je tehnički zastarjela, nego je i potrošena. Kratko rečeno, to su sustavi koji su dali svoje i treba ih nadomjestiti novima pa uzimamo sustave koje smo dužni uzimati kako bi bili kompatibilni sa standardima NATO-a. No mi to ne uzimamo prekomjerno, nego u skladu s našim mogućnostima i potrebama jer se dvadeset godina nije puno ulagalo u novu tehniku. To je jako dugo razdoblje koje sada moramo relativno brzo nadoknaditi pa sve to puno košta", ističe Ogorec.