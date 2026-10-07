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NESTABILNO VRIJEME

VIDEO / Kod Poreča snimljena pijavica: "Moguće su nevere i obilnija kiša"

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N1 Hrvatska
|
07. lis. 2026. 13:53
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pijavica
Ante Potočki/Crometeo

Na moru kod Poreča snimljena je pijavica, što sugerira nestabilno vrijeme i obilnu kišu u narednom periodu.

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"Sve nestabilnije su prilike, uslijed približavanja frontalnog poremećaja sa sjeverozapada Europe, tako da se i narednih sati i dana mogu na moru pojavljivati pijavice. Moguće su i nevere te obilnija kiša, koja može uzrokovati bujične i urbane poplave", rekla je naša meteorologinja Tea Blažević.

Naime, četvrtak donosi od jutra kišu i pljuskove s grmljavinom, duž Jadrana i uz Jadran. Puhat će umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima.

Također, petak i vikend će biti u znaku nestabilnog vremena, s kišom, pljuskovima i grmljavinom još mjestimice izraženijim duž Jadrana i uz Jadran.

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nevera nevrijeme pijavica poreč

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