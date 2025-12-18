Britanski učitelji će se obučavati kako prepoznati rane znakove mizoginije kod dječaka i usmjeriti ih dalje od takvih stavova, u sklopu dugoočekivane vladine strategije za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.
Britanski premijer Keir Starmer upozorio je da se „prečesto toksične ideje ukorjenjuju rano i ostaju neosporene“, pri čemu se navodi da više od 40% mladih muškaraca ima pozitivan stav prema mizoginom influenceru Andrewu Tateu, piše SkyNews.
Starmerova vlada danas će službeno predstaviti paket mjera vrijedan 20 milijuna funti, od čega će 16 milijuna doći iz državnog proračuna, a 4 milijuna od filantropa i partnerskih organizacija.
Učitelji će također dobiti specijaliziranu obuku o tome kako razgovarati s učenicima o pitanjima poput pristanka (consenta) i opasnostima dijeljenja intimnih sadržaja, a svi učenici srednjih škola u Engleskoj učit će o zdravim odnosima.
Mjere dio vladine strategije da se nasilje nad ženama i djevojčicama prepolovi
Takve će lekcije postati obvezne do kraja ovog parlamentarnog mandata 2029. godine, dok će se 2026. odabrati škole za pilot-projekt, u kojem će nastavu provoditi vanjski stručnjaci.
Mjere su dio vladine strategije da se nasilje nad ženama i djevojčicama prepolovi u sljedećih deset godina, a premijer je rekao da je to „odgovornost koju dugujemo sljedećoj generaciji“.
„Svaki roditelj trebao bi moći vjerovati da je njegova kćer sigurna u školi, na internetu i u svojim odnosima“, rekao je.
„Ova vlada djeluje ranije – pruža podršku učiteljima, jasno osuđuje mizoginiju i intervenira kada se pojave znakovi upozorenja – kako bi se šteta zaustavila prije nego što uopće počne.“
Ako vlada ništa ne poduzme, nasilje nad ženama i djevojčicama bi se moglo udvostručiti
Ministrica za nasilje nad ženama i djevojčicama Jess Phillips rekla je političkoj urednici Sky Newsa Beth Rigby da je sa svojom djecom razgovarala o tome što je normalno seksualno ponašanje, a što nije, jer zna „čemu bi mogli biti izloženi“.
Dodala je da bi, ako vlada ništa ne poduzme, nasilje nad ženama i djevojčicama moglo udvostručiti, umjesto da se prepolovi.
