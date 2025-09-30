U Poljskoj uhićen Volodimir Z.: Tražen je zbog podmetanja eksplozija u Sjevernom toku

Volodimir Z., ukrajinski državljanin kojega Njemačka traži zbog navodne umiješanosti u eksplozije na Sjevernom toku, pritvoren je u Poljskoj, izvijestila je privatna radio postaja RMF FM.
RMF je objavio da se za muškarcem tragalo na temelju europskog naloga za uhićenjem, koji je izdao njemački sud.
Eksplozije iz 2022. godine, koje su i Moskva i Zapad tada nazvali sabotažom, uglavnom su prekinule opskrbu Europe ruskim plinom, što je izazvalo veliku eskalaciju sukoba u Ukrajini i smanjilo opskrbu energijom na kontinentu.
Tada nitko nije preuzeo odgovornost za eksplozije, a Ukrajina je negirala bilo kakvu umiješanost u incident.
U kolovozu je talijanska policija uhitila Ukrajinca osumnjičenog za koordinaciju napada.
Privođenje još nisu komentirali ni poljski ni njemački tužitelji.
