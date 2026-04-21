U pucnjavi na piramidama Teotihuacana ubijena Kanađanka, više ranjenih

Kanadska državljanka ja ubijena, a još najmanje 13 ostalih stranih posjetitelja ozlijeđeno je kad je naoružani napadač otvorio vatru na području arheološkog nalazišta Teotihuacana u Meksiku, objavile su vlasti.
Pucnjava na jednoj od najposjećenijih turističkih atrakcija Meksika, smještenoj oko sat vremena vožnje sjeverno od glavnoga grada uslijedila je samo nekoliko tjedana prije nego što će ta zemlja biti suorganizator Svjetskoga nogometnog prvenstva.
Naoružani muškarac otvorio je vatru iz nepoznatog razloga, a potom si je oduzeo život, objavile su meksičke sigurnosne vlasti.
"Ono što se danas dogodilo u Teotihuacanu duboko nas boli", napisala je predsjednica Claudia Sheinbaum na platformi X.
Izrazila je solidarnost s pogođenima i s članovima njihovih obitelji. Dodala je i da je meksička vlada u kontaktu s kanadskim veleposlanstvom.
Po informacijama meksičkoga sigurnosnog kabineta među ranjenima su turisti iz Kolumbije, Kanade, Rusije, Brazila i Sjedinjenih Država, sedmero među njima vatrenim oružjem, a ostali su ozlijeđeni pri padu.
Među ranjenima iz vatrenog oružja je i šestogodišnje dijete iz Kolumbije i trinaestogodišnja djevojčica iz Brazila.
Teotihuacan je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Meksiku. Ondje su smještene Piramida Sunca, Piramida Mjeseca i Hram pernate zmije.
U videozapisu objavljenom na platformi X vidi se napadač kako puca s Piramide Mjeseca.
Ovakva pucnjava je rijetka u uobičajenim okolnostima mirnome drevnom gradu i dogodila se uoči održavanja Svjetskog prvenstva, koje Meksiko, Kanada i Sjedinjene Države zajednički organiziraju u lipnju i srpnju.
Na kulturološkom i civilizacijskom vrhuncu u 5. i 6. stoljeću Teotihuacan je bio najvažnija metropola Mezoamerike, područja koje se proteže od današnjega središnjeg Meksika do sjeveroistočne Kostarike i u kojemu se u razdoblju od 3000 godina prije otkrića Amerike razvio niz međusobno povezanih razvijenih kultura i civilizacija.
Lokalitet je 1987. godine uvršten na popis UNESCO-ove svjetske baštine.
