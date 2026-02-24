FIFA: Moguće premještanje utakmica Svjetskog prvenstva 2026.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine održat će se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Oglas
Meksiko, Kanada i SAD
Svjetska nogometna organizacija FIFA navodno se oglasila o tome hoće li utakmice Svjetskog prvenstva 2026. biti premještene.
Ovog ljeta Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se u tri zemlje – Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Prva utakmica turnira igrat će se između Meksika i Južnoafričke Republike, a zakazana je na stadionu Estadio Azteca u Ciudad de Méxicu.
Uoči prvenstva pojavile su se zabrinutosti zbog kontinuiranog nasilja povezanog s bandama, osobito nakon nedavnih događaja u Meksiku.
U nedjelju je objavljeno da je vođa narkokartela Jalisco New Generation (CJNG), ‘El Mencho’ – pravim imenom Nemesio Oseguera Cervantes – ubijen u sigurnosnoj operaciji.
Nakon njegove smrti diljem zemlje izbili su neredi, a incidenti povezani s kartelima zabilježeni su u gradovima poput Guadalajare i Aguascalientesa.
S obzirom na to da će se utakmice igrati i u Guadalajari, FIFA Meksiko je poručila da im je cilj očuvati javnu sigurnost.
Prema pisanju The Athletica, glasnogovornik je izjavio:
„U FIFA-i Meksiko pomno pratimo situaciju u Jaliscu i u stalnoj smo komunikaciji s nadležnim tijelima.
Nastavit ćemo slijediti mjere i upute različitih državnih agencija usmjerene na očuvanje javne sigurnosti i vraćanje normalnog stanja te ponavljamo svoju blisku suradnju sa saveznim, državnim i lokalnim vlastima.”
Zbog sigurnosnih zabrinutosti postavilo se pitanje hoće li FIFA premjestiti pojedine utakmice.
Hoće li utakmice Svjetskog prvenstva 2026. biti premještene?
Prema The Athleticu, izvor unutar FIFA-e naveo je da bi organizacija premještanje utakmica razmatrala isključivo kao krajnju mjeru, prenosi Sportbible.
Također se navodi da bi takva odluka bila razmatrana samo ako ili nakon što značajne zabrinutosti iznesu sigurnosne službe, kao i komercijalni partneri.
Glasnogovornik FIFA-e izjavio je:
„Sigurnost i zaštita ostaju apsolutni prioritet, a FIFA ima puno povjerenje u sve tri zemlje domaćine.”
Engleska će svoju kampanju na Svjetskom prvenstvu 2026. započeti protiv Hrvatske 17. lipnja na stadionu AT&T u Arlingtonu, Teksas.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas