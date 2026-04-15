Objavljeni novi detalji: U pucnjavi u turskoj školi devetero ubijenih, 13 ranjenih

Ranije je lokalni guverner rekao da je učenik pucao u srednjoj školi na jugoistoku Turske, u drugom takvom napadu u školi u Turskoj u posljednja dva dana. „Učenik osmog razreda došao je s pet komada oružja i sedam spremnika - za koje vjerujemo da pripadaju njegovu ocu, bivšem policajcu - u svojoj torbi, ušao je u dvije učionice u kojima su bili učenici petog razreda, pucajući nasumično i uzrokujući smrt i ozljede“, rekao je guverner Mukerrem Unluer. Dodao je da se napadač ubio.