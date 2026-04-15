NIJE TERORIZAM

Objavljeni novi detalji: U pucnjavi u turskoj školi devetero ubijenih, 13 ranjenih

Hina
15. tra. 2026. 17:49
Police officers in uniform and plainclothes police secure the site after a deadly school shooting. IHA (Ihlas News Agency) via REUTERS
Devet osoba, uključujući osmero djece, ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi na jugoistoku Turske u srijedu, rekao je turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci, dodajući da je 13 osoba ranjeno, a šestero ih je u kritičnom stanju.

Govoreći novinarima na televizijskoj konferenciji za novinare u pokrajini Kahramanmaras gdje se krvoproliće dogodilo, Ciftci je rekao da je napad bio "osobni" incident. „Ovo je bio isključivo osobni napad koji je izveo jedan od učenika, nije riječ o terorističkom incidentu“, rekao je Ciftci.

Ranije je lokalni guverner rekao da je učenik pucao u srednjoj školi na jugoistoku Turske, u drugom takvom napadu u školi u Turskoj u posljednja dva dana. „Učenik osmog razreda došao je s pet komada oružja i sedam spremnika - za koje vjerujemo da pripadaju njegovu ocu, bivšem policajcu - u svojoj torbi, ušao je u dvije učionice u kojima su bili učenici petog razreda, pucajući nasumično i uzrokujući smrt i ozljede“, rekao je guverner Mukerrem Unluer. Dodao je da se napadač ubio.

Učenici osmog razreda u Turskoj obično imaju 13 ili 14 godina, a oni u petom razredu imaju 10 i 11 godina.

Pucnjave u školama vrlo su rijetke u Turskoj. Na pitanje novinara hoće li vlasti poduzeti ikakve mjere nakon pucnjava ovog tjedna, Ciftci je rekao: „Poduzet ćemo potrebne mjere opreza“, bez navođenja detalja.

Lokalni mediji javili su da je otac napadača uhićen.

Televizijska snimka s mjesta događaja u srijedu prikazuje dolazak vozila hitne pomoći u školu gdje su se policija i mnoštvo okupili kod vrata. Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je na X-u da je pokrenuta istraga o napadu.

Nepotvrđene snimke nadzornih kamera iz škole pokazuju kako napadač puca na dva učenika koji hodaju hodnikom, te nekoliko učenika kako skaču s prozora drugog kata škole dok su pucnji odjekivali po dvorištu.

U utorak je bivši učenik otvorio vatru u školi u jugoistočnoj pokrajini Sanliurfa, ranivši najmanje 16 ljudi, uključujući učenike i nastavnike, prije nego što je počinio samoubojstvo.

