U Siriji ubijena dva američka vojnika. Hegseth: "Nemilosrdno ćemo loviti napadače"

Ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da su napadača ubile partnerske snage te je uputio oštru poruku. "Neka se zna, ako ciljate Amerikance, bilo gdje u svijetu, ostatak svog kratkog, tjeskobnog života provest ćete znajući da će vas Sjedinjene Države loviti, pronaći i nemilosrdno ubiti", napisao je Hegseth na X-u.