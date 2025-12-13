U Siriji ubijena dva američka vojnika. Hegseth: "Nemilosrdno ćemo loviti napadače"

Dva američka vojnika i jedan civilni prevoditelj ubijeni su, a još trojica su ranjena u napadu koji se u subotu dogodio u Siriji, potvrdilo je američko Ministarstvo obrane. Glavni glasnogovornik Pentagona, Sean Parnell, objavio je na društvenoj mreži X kako se incident dogodio tijekom sastanka s ključnim lokalnim vođama. "
Oglas
"Njihova misija bila je podrška tekućim operacijama protiv ISIS-a i protuterorističkim operacijama u regiji", naveo je Parnell. Dodao je kako imena ubijenih neće biti objavljena dok se ne obavijeste njihove obitelji.
Dva američka vojnika i jedan civilni prevoditelj ubijeni su, a još trojica su ranjena u napadu koji se u subotu dogodio u Siriji, potvrdilo je američko Ministarstvo obrane, a prenosi CNN.
Oštra poruka ministra obrane
Ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da su napadača ubile partnerske snage te je uputio oštru poruku. "Neka se zna, ako ciljate Amerikance, bilo gdje u svijetu, ostatak svog kratkog, tjeskobnog života provest ćete znajući da će vas Sjedinjene Države loviti, pronaći i nemilosrdno ubiti", napisao je Hegseth na X-u.
Izvješće sirijskih medija
Prema službenoj sirijskoj novinskoj agenciji SANA, američki vojnici našli su se pod paljbom tijekom zajedničke ophodnje sa sirijskim snagama u središnjoj Siriji. Zbog incidenta je zaustavljen promet na autocesti između Deir Ezzora i Damaska, a na nebu su viđeni američki borbeni zrakoplovi.
"Američki helikopteri intervenirali su kako bi evakuirali ranjene u bazu al-Tanf nakon incidenta s pucnjavom", izvijestila je SANA, referirajući se na američku bazu u istočnoj Siriji uz granicu s Irakom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas