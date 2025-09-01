Oglas

ubijen vatrenim oružjem

U Ukrajini na ulici ubijen bivši šef parlamenta. Zelenski: Osumnjičeni je uhićen

Hina
01. ruj. 2025. 06:55
ubojstvo andrija parubija
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je u ponedjeljak na aplikaciji Telegram da je uhićena osoba osumnjičena za ubojstvo bivšega predsjednika parlamenta Andrija Parubija.

"Istraga je u tijeku", napisao je Zelenskij na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Hvala policiji na brzom i koordiniranom djelovanju. Sve okolnosti ovoga strašnog ubojstva moraju biti razotkrivene", dodao je.

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik parlamenta ubijen je u subotu u Lavovu vatrenim oružjem.

Parubij je bio predsjednik parlamenta od 2016. do 2019. godine, sudjelovao je u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004. te na Majdanu 2014. godine.

Andrij Parubij

