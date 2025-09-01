U Ukrajini na ulici ubijen bivši šef parlamenta. Zelenski: Osumnjičeni je uhićen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je u ponedjeljak na aplikaciji Telegram da je uhićena osoba osumnjičena za ubojstvo bivšega predsjednika parlamenta Andrija Parubija.
"Istraga je u tijeku", napisao je Zelenskij na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
"Hvala policiji na brzom i koordiniranom djelovanju. Sve okolnosti ovoga strašnog ubojstva moraju biti razotkrivene", dodao je.
Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik parlamenta ubijen je u subotu u Lavovu vatrenim oružjem.
Parubij je bio predsjednik parlamenta od 2016. do 2019. godine, sudjelovao je u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004. te na Majdanu 2014. godine.
