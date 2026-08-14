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proveo noć u Omišu

Šušnjar: "Kada se takve stvari ponavljaju, teško da je riječ o slučajnosti..."

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N1 Info
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14. kol. 2026. 19:08
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Zbog pozara koji je zhvatio Omis, na teren su stigli i zupan Blazenko Boban i ministar Ante Susnjar. ministar gospodarstva Ante Susnjar Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavio je da je proveo noć na području zahvaćenom požarom kod Omiša.

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"Teško je riječima opisati ono čemu sam noćas svjedočio kod Omiša. Za mene je ova noć bila osobna", napisao je Ante Šušnjar na svom Facebook profilu.

"U takvim trenucima ne znače ništa ni funkcija ni položaj. Samo čekaš svaku novu informaciju i nadaš se da će ljudi koji stoje pred vatrom uspjeti zaustaviti ono najgore", poručio je.

Posebno je zahvalio vatrogascima koji su satima bili na najopasnijim mjestima te ostalim službama i građanima koji su pomagali susjedima, prijateljima i drugim ljudima.

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"Kada se takve stvari ponavljaju, teško je jednostavno odmahnuti rukom i reći da je riječ o slučajnosti", napisao je.

Najavio je da će se osobno zauzeti da javnost dobije odgovore čim se utvrde činjenice.

"Materijalnu štetu možemo popravljati i nadoknađivati. Ljudski život ne možemo", zaključio je Šušnjar.

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ante šušnjar istraga ljudski životi pomoć požar omiš vatrogasci

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