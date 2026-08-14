Vučković: "Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava"

Vučković je pojasnila da se na prvi javni natječaj za sanaciju oko 4.500 tona opasnog otpada na otvorenom nije javio nijedan gospodarski subjekt jer su njihove analize pokazale odstupanja od prvotnih parametara. Zbog toga je otvoren drugi natječaj koji je, umjesto do 10. kolovoza, produljen do 25. kolovoza. Ujedno je raspisan i natječaj za sanaciju 650 tona neopasnog otpada u vrećama, s istim rokom za dostavu ponuda