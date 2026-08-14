VIDEO / Pogledajte letove kanadera koji se bore s plamenom

“Današnji dan bio je iznimno zahtjevan za sve posade koje su bile angažirane. Od ranog jutra bili smo angažirani na području Omiša, na požarištu Lokva Rogoznica, gdje su nam gašenje dodatno otežavali jak vjetar, dim i vrlo zahtjevan teren. Svaki nalet morao je biti precizno isplaniran i usklađen s vatrogascima na zemlji.