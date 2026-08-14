VIDEO / Pogledajte letove kanadera koji se bore s plamenom

objavio MORH
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Kada su požari ovako veliki i brzo se šire, suradnja svih posada u zraku i vatrogasaca na zemlji ključna je, poručuje pukovnik Milan Došen
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Hrvatska vojska od rano jutros angažirana je na gašenju požara velikih razmjera diljem Dalmacije te na evakuaciji stanovništva, poručili su iz MORH-a.
Protupožarne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva gase požare tijekom cijelog dana na području Omiša, Pelješca, Trolokava i Zadra, dodaje se.
Četiri Canadaira CL-415 i tri Air Tractora AT-802 gasila su požar na požarištu Omiš – Lokva Rogoznica, četiri Canadaira CL-415 na požarištu Pelješac – Kuna Pelješka, jedan Air Tractor AT-802 i jedan Canadair CL-415 na lokaciji Trolokve – Prgomet te jedan Air Tractor AT-802 i dva Canadaira CL-415 na lokaciji Ninski Stanovi – Zaton, Zadarska županija.
Obalna straža RH s brodicom GB 203 “Modrulj” bila je angažirana na evakuaciji civila na lokaciji Lokva Rogoznica – Omiš.Tijekom dana bio je angažiran i helikopter Mi-171 Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za prijevoz posade Canadaira CL-415 na relaciji Zemunik-Brač-Zemunik.
Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen istaknuo je:
“Današnji dan bio je iznimno zahtjevan za sve posade koje su bile angažirane. Od ranog jutra bili smo angažirani na području Omiša, na požarištu Lokva Rogoznica, gdje su nam gašenje dodatno otežavali jak vjetar, dim i vrlo zahtjevan teren. Svaki nalet morao je biti precizno isplaniran i usklađen s vatrogascima na zemlji.
Ubrzo nakon toga dobili smo zapovijed za preusmjeravanje na Pelješac. Nije bilo puno vremena za odmor jer je situacija zahtijevala brzo djelovanje. Na Pelješcu smo također zatekli vrlo zahtjevne uvjete, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje požara.
Zbog vrlo suhog vremena i jakog vjetra požar se vrlo brzo proširio na veliko područje Pelješca te se u kratkom vremenu stvorila vatrena linija duga nekoliko kilometara.
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