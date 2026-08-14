OSMERO U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI
Splitski liječnik za N1: Još jedna žena prebačena na intenzivnu, četiri životno ugrožena pacijenta u Zagrebu
Dr. Ivan Utrobičić iz KBC-a Split govorio je za N1 o stanju pacijenata ozlijeđenih u požaru u splitskoj bolnici, istaknuvši da je kod jedne pacijentice došlo do pogoršanja te da su liječnici morali intervenirati.
Stanje sedam pacijenata koji su nakonpožara na omiškom područjuu splitskoj bolnici životno ugroženi i dalje je teško, a kod jedne je pacijentice došlo do pogoršanja. O stanju ozlijeđenih uživo je za N1 govorio dr. Ivan Utrobičić iz KBC-a Split.
"Nažalost, ima nekih promjena, na gore. Jednu našu pacijenticu, koja dosad nije bila intubirana, morali smo intubirati. Nakon operacije i intubacije ušla je u jedinicu intenzivnog liječenja", rekao je Utrobičić.
Dodao je da su četiri pacijenta prebačena u Zagreb, dok su četiri teža pacijenta ostala u splitskoj bolnici i intubirana su. Riječ je o opeklinskim ozljedama različitih površina tijela, a kod nekih pacijenata prisutne su i ozljede dišnog sustava, što može dodatno otežati liječenje.
"Za sada nam je teško prvi dan govoriti o detaljima. Napravili smo inicijalnu terapiju, inicijalnu kiruršku terapiju koja još uvijek traje. Ja se sad moram vratiti u dvoranu još jednog pacijenta operirati", kazao je liječnik.
Objasnio je da se prvog dana liječenja prije svega procjenjuje životna ugroženost pacijenta, nakon čega se prati stabilizacija i daljnji razvoj ozljeda te se liječenje nastavlja prema odgovarajućem algoritmu.
"Ekipirali smo se"
Govoreći o noći nakon požara, Utrobičić je rekao da su se liječnici brzo okupili kako bi zbrinuli ozlijeđene.
"Mi smo se ekipirali. To nije doktori posao, to je život. Neki su bili na godišnjem, neki su bili kod kuće. Kolega koji je bio dežuran nas je obavijestio, a ravnatelj nas je također obavijestio", rekao je.
Liječnici su se, kako je kazao, okupili unutar sat vremena te zajedno s anestezijom, timom objedinjenog hitnog kirurškog prijema i ostalim djelatnicima sudjelovali u zbrinjavanju pacijenata.
"Ravnateljstvo, bolnica, ministarstvo, sve je to bilo odmah uključeno u ovaj incident, odnosno nije ratno stanje, ali jedno izvanredno stanje", rekao je Utrobičić.
Dodao je da se opeklinskim bolestima bavi dugo, još od tragedije u Kornatima, ali i prije toga.
"Mogu reći i ponosan sam na to da je naša bolnica ovaj put stvarno napravila jedan... To je noćas radilo kao švicarski sat. Daj Bože da ishodi budu takvi", rekao je.
Pomoć iz Zagreba
Utrobičić je govorio i o suradnji sa zagrebačkim bolnicama, koje su ponudile pomoć i mogućnost preuzimanja dijela pacijenata.
"Ja sam sad iz operacijske sale, presvukao sam se iz zelene robe i na putu prema vama ovdje dobio sam poruku od jedne kolegice iz Zagreba da se oni vraćaju s godišnjeg, ekipiraju se, razgovaraju, u stalnom smo kontaktu", rekao je.
Dodao je da je u kontaktu i s kolegama iz Zagreba koji pružaju podršku splitskim liječnicima.
"Oni nam daju izvanrednu podršku, a mi se evo ovdje borimo, ekipirali smo se i nadam se da će ishodi biti... I toplo vjerujem da će ishodi biti pozitivni", zaključio je Utrobičić.
Nakon razgovora liječnik se morao vratiti u operacijsku salu kako bi nastavio s liječenjem pacijenata, a svima koji su se zatekli na omiškom području za vrijeme požara i ne osjećaju se dobro savjet je da se jave svom liječniku.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare