Božinović: Sustav civilne zaštite dobro funkcionira unatoč rekordnom ljetu

Na pitanje jesu li osobe koje policija kazneno prijavi za izazivanje požara doista sankcionirane na sudu, Božinović je odgovorio da svaka institucija odrađuje svoj dio posla. "Policija kao tijelo detekcije, državno odvjetništvo kao tijelo prijavljivanja, odnosno podnošenja optužnica, a onda sud zapravo sa svojim presudama šalje ono što je najvažnije u ovakvim situacijama, a to je poruka koja se odnosi na prevenciju", rekao je.