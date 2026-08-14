Tucaković za N1: Situacija je pod kontrolom na svim požarištima osim kod Zadra. Trebamo biti oprezni, prijeti maestral

"U Omišu je situacija trenutačno povoljna, ali treba puno opreza zbog maestrala koji je počeo puhati. Požar na sjevernoj strani se podigao, gasili su ga kanaderi, očekuje da ćemo ga brzo staviti pd kontrolu. Na području Pelješca smo prelocirali snage i požar je pod kontrolom vatrogasaca. Nema daljnjeg širenja vatre, okružuju ga vatrogasci, a i požar kod Trogira je pod kontrolom. Požar u Ninskim stanovima je još aktivan, ali to očekujem da će i on biti uskoro pod kontrolom", istaknuo je Tucaković.