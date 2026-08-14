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OBJAVILA POLICIJA

Nestala tijekom bijega od požara kod Omiša: Policija traga za Draganom (34)

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N1info
|
14. kol. 2026. 17:07
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dragana antešević
Nestali.hr

Tijekom katastrofalnog požara na omiškom području u Stanićima je nestala 34-godišnja Dragana Antešević iz Bosne i Hercegovine, a policija je objavila njezine podatke i fotografiju.

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Policija traga za Draganom Antešević, 34-godišnjakinjom iz Bosne i Hercegovine koja je nestala tijekom požara u mjestu Stanići kod Omiša.

Dragana ima crnu kosu i smeđe oči te je srednje tjelesne građe. Prema neslužbenim informacijama, žena je od požara pokušavala pobjeći automobilom u kojem su se nalazile tri osobe. Jedna od njih pritom je teže ozlijeđena, piše Slobodna Dalmacija.

dragana antešević
Nestali.hr

Potraga za nestalom 34-godišnjakinjom usmjerena je na područje oko mjesta na kojem se automobil nalazio prije nego što se Dragana udaljila.

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