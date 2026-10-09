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otmica aviona

UAE iznio detalje planiranog napada na Tel Aviv: "Inspirirano s 9/11"

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Hina
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09. lis. 2026. 20:03
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This picture shows a view the Israeli coastal city of Tel Aviv on March 22, 2026. )
AHMAD GHARABLI / AFP

Omanski državljanin, kopilot kompanije flydubai, planirao je oteti avion na liniji Dubai-Tel Aviv i zabiti ga u terminal izraelske zračne luke Ben Gurion 30. rujna, no u tome ga je spriječio kolega pilot, rekao je u petak glavni državni odvjetnik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), prema državnoj novinskoj agenciji.

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Plan je bio inspiriran 11. rujnom 2001. kad su na sličan način napadnute Sjedinjene Države, vjeruju javni tužitelji UAE-a na temelju istrage pokrenute 1. listopada.

Utvrdili su da je osumnjičeni Hammam al-Hammami iskoristio dva prethodna leta u Tel Aviv da se "upozna s rutom i zračnom lukom", navodi novinska agencija WAM.

Državni odvjetnik je rekao da je radio za nekoliko zrakoplovnih kompanija u različitim zemljama, uključujući Oman Air i Royal Air Maroc, prije nego što se pridružio kompaniji flydubai u siječnju 2026. godine.

U incidentu koji su tužitelji UAE-a nazvali terorističkim napadom, kopilot je tijekom leta napao kapetana sjekirom za slučaj nužde. Pilot je uspio otvoriti vrata kokpita, a putnici su svladali napadača. Tako je izbjegnuta katastrofa na letu na kojem je više od 170 putnika i članova posade.

Rezervni pilot Flydubaija koji je putovao tim letom preuzeo je kontrolu nad zrakoplovom i sletio u zračnu luku Tabuk na sjeverozapadu Saudijske Arabije, gdje su saudijske vlasti privele kopilota.

Teme
11. rujna flydubai kopilot napad sjekirom teroristički napad

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