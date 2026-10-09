UAE iznio detalje planiranog napada na Tel Aviv: "Inspirirano s 9/11"

U incidentu koji su tužitelji UAE-a nazvali terorističkim napadom, kopilot je tijekom leta napao kapetana sjekirom za slučaj nužde. Pilot je uspio otvoriti vrata kokpita, a putnici su svladali napadača. Tako je izbjegnuta katastrofa na letu na kojem je više od 170 putnika i članova posade.