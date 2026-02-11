Učenik o trenucima užasa: "Uzeli smo stolove i zabarikadirali vrata..."

Deset osoba, uključujući osumnjičenog napadača, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanske Kolumbije u utorak, priopćila je kanadska policija.
Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, priopćila je policija.
Osumnjičeni napadač također je pronađen mrtav od ozljede koju je, čini se, sam sebi nanio, priopćila je policija, dodajući da ne vjeruje da postoje još osumnjičenika ili daljnja prijetnja javnosti.
Učenik 12. razreda rekao je da su on i njegovi kolege više od dva sata bili zatvoreni u učionicama, iza zabarikadiranih vrata. „Osjećao sam se kao da sam se našao u nečemu što sam dotad vidio samo na televiziji“, izjavio je za CBC Radio West.
Darian Quist, učenik 12. razreda Srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist razgovarali su s voditeljicom CBC Radio Westa Sarah Penton o onome što se dogodilo.
Darian je ispričao da se nedugo nakon što je u 13:30 po lokalnom vremenu stigao na nastavu oglasio alarm u hodnicima, uz uputu da se vrata zatvore zbog izvanredne situacije i sigurnosne blokade.
Vrata su, kaže, bila zatvorena neko vrijeme prije nego što su on i njegovi kolege shvatili da se događa nešto ozbiljno.
Na mobitel je primao fotografije s mjesta događaja.
„Uzeli smo stolove i zabarikadirali vrata“, rekao je, dodajući da su tako proveli više od dva sata, sve dok policija nije stigla i izvela ih iz škole.
Nakon izlaska iz škole, susreo se s majkom u društvenom centru udaljenom nekoliko stotina metara.
