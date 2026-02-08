Uhvaćen muškarac koji je pucao na ruskog generala. Lavrov krivi Ukrajinu

Credit YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Vladimir Aleksejev hospitaliziran je nakon što je u petak više puta pogođen hicima iz vatrenog oružja koje je ispalio napadač u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve. Napad je uslijedio nakon niza atentata na visoke vojne časnike za koje Rusija okrivljuje Ukrajinu.

Podijeli

Oglas

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na zamjenika šefa ruske vojne obavještajne agencije u Moskvi priveden je u Dubaiju i izručen Rusiji, priopćila je Federalna sigurnosna služba (FSB), prenosi Euronews.

FSB je naveo da je ruski državljanin Ljubomir Korba priveden zbog sumnje da je izvršio pucnjavu, dodajući da su identificirana i dva „suučesnika“, od kojih je jedan uhićen u Moskvi, dok je drugi „otišao u Ukrajinu“.

Vladimir Aleksejev hospitaliziran je nakon što je u petak više puta ranjen vatrenim oružjem u napadu koji se dogodio u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve, izjavila je glasnogovornica Istražnog odbora Svetlana Petrenko.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu za pucnjavu, nazvavši je „terorističkim činom“ čiji je cilj sabotiranje mirovnih pregovora.

Pucnjava se dogodila dan nakon što su ruski, ukrajinski i američki pregovarači završili dvodnevne razgovore u Abu Dhabiju, usmjerene na okončanje gotovo četverogodišnjeg rata u Ukrajini.

Otkako je Moskva 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, ruske vlasti okrivljuju Kijev za nekoliko atentata na vojne časnike i javne osobe u Rusiji. Ukrajina je preuzela odgovornost za neke od njih, ali se u ovom slučaju još nije oglasila.