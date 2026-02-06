U Moskvi upucan ruski general

Ruski general je upucan u Moskvi i prevezen u bolnicu, prema ruskom državnom vojnom TV kanalu Zvezda, koji se poziva na Istražni odbor zemlje.
Nepoznati napadač ispalio je nekoliko hitaca na muškarca u stambenoj zgradi na Volokolamskoj autocesti u Moskvi i pobjegao s mjesta događaja, rekao je glasnogovornik ruskog Istražnog odbora u priopćenju u petak, javlja CNN.
Muškarac, kojeg su ruski državni mediji identificirali kao general-pukovnika ministarstva obrane Vladimira Aleksejeva, prebačen je u gradsku bolnicu.
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого 6 февраля 2026 года было совершено покушение в Москве, госпитализирован.— Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) February 6, 2026
По данным СК, в жилом доме неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину и скрылся pic.twitter.com/sVWT5bdwgj
Ruski Istražni odbor priopćio je da su službenici na mjestu događaja i da je otvorio kazneni predmet u vezi s „pokušajem ubojstva“.
Aleksejev je prvi zamjenik čelnika Glavne obavještajne uprave Rusije, GRU-a, prema izvješću američke Kongresne istraživačke službe iz 2025. godine.
