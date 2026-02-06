Oglas

U Moskvi upucan ruski general

N1 Info
06. velj. 2026. 09:07
Ruski general je upucan u Moskvi i prevezen u bolnicu, prema ruskom državnom vojnom TV kanalu Zvezda, koji se poziva na Istražni odbor zemlje.

Nepoznati napadač ispalio je nekoliko hitaca na muškarca u stambenoj zgradi na Volokolamskoj autocesti u Moskvi i pobjegao s mjesta događaja, rekao je glasnogovornik ruskog Istražnog odbora u priopćenju u petak, javlja CNN.

Muškarac, kojeg su ruski državni mediji identificirali kao general-pukovnika ministarstva obrane Vladimira Aleksejeva, prebačen je u gradsku bolnicu.

Ruski Istražni odbor priopćio je da su službenici na mjestu događaja i da je otvorio kazneni predmet u vezi s „pokušajem ubojstva“.

Aleksejev je prvi zamjenik čelnika Glavne obavještajne uprave Rusije, GRU-a, prema izvješću američke Kongresne istraživačke službe iz 2025. godine.

General Vladimir Aleksejev

