član Odbora za ljudska prava

Šimonović: Stekli su se uvjeti ne samo za Hrvatsku, nego za cijelu Europsku uniju, da prizna Palestinu

author
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 11:09

Ivan Šimonović, član Odbora za ljudska prava UN-a, smatra da su ostvareni svi uvjeti da Hrvatska, ali i čitava EU, prizna palestinsku državu.

"Mislim da su strašni zločini počinjeni. Njihova pravna kvalifikacija, naravno, ovisi o tome jednom ako se pojave slučajevi na sudovima", kazao je Ivan Šimonović komentirajući najnovije informacije iz Gaze.

"Što se tiče Hrvatske, EU i svijeta, mislim da zločine koji se događaju svugdje po svijetu, je li to Gaza, Ukrajina ili Sudan, treba svim sredstvima sprečavati. Imamo situaciju da od kraja 2. svjetskog rata nismo imali toliko konflikata, žrtava, da nikad proporcija civila među žrtvama nije bila tako visoka. Što to onda znači? Da su civili ili žrtve napada koji nisu ograničeni ili da su čak namjerno gađani. Dakle, u svakom slučaju radi se o ratnim zločinima ili zločinima protiv humanosti", dodao je Šimonović.

Stekli se uvjeti za priznanje

"Mislim da je za Bliski istok jedino rješenje - dvije države i mislim da je došlo vrijeme, da su se stekli uvjeti, ne samo za Hrvatsku, već za cijelu Europsku uniju da prizna Palestinu", dodao je.

Teme
Gaza Genocid u Gazi Ivan Šimonović Izrael Palestina

