Šimonović: Stekli su se uvjeti ne samo za Hrvatsku, nego za cijelu Europsku uniju, da prizna Palestinu

"Što se tiče Hrvatske, EU i svijeta, mislim da zločine koji se događaju svugdje po svijetu, je li to Gaza, Ukrajina ili Sudan, treba svim sredstvima sprečavati. Imamo situaciju da od kraja 2. svjetskog rata nismo imali toliko konflikata, žrtava, da nikad proporcija civila među žrtvama nije bila tako visoka. Što to onda znači? Da su civili ili žrtve napada koji nisu ograničeni ili da su čak namjerno gađani. Dakle, u svakom slučaju radi se o ratnim zločinima ili zločinima protiv humanosti", dodao je Šimonović.