pronalazak novih vojnika
Ukrajina kreće u veliku reformu vojne službe: Vojnike čekaju značajne promjene
U ratu protiv Rusije Ukrajina ovisi o stalnom priljevu novih vojnika. Regrutacija se sve češće provodi prisilno. Sada vlasti žele vojnu službu učiniti privlačnijom.
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Ukrajina ne objavljuje podatke o svojim gubicima u ratu protiv Rusije. Nije javno poznato koliko je vojnika poginulo na bojištu ili bilo toliko teško ranjeno da se više ne mogu boriti.
Međutim, neosporno je da su gubici, iako možda nisu toliko veliki kao na ruskoj strani, ipak vrlo visoki. O tome svjedoče golema vojna groblja na rubovima gradova. Zbog toga i Ukrajina u ovom iscrpljujućem ratu treba stalan priljev novih vojnika, piše Handelsblatt.
Istodobno, regrutacija za vojnu službu jedno je od najkontroverznijih društvenih pitanja u zemlji. Za razliku od Rusije, koja na bojište šalje gotovo isključivo profesionalne vojnike po ugovoru, znatno manja Ukrajina ne može si priuštiti odustajanje od mobilizacije vojno sposobnog stanovništva.
U načelu, svaki muškarac u dobi između 23 i 60 godina može biti mobiliziran te zbog toga smije napustiti zemlju samo uz posebnu dozvolu. Do prošlog ljeta donja dobna granica bila je čak 18 godina.
No pronalazak novih vojnika postaje sve teži. Mnogi mladi Ukrajinci odlaze u inozemstvo prije nego što postanu podložni mobilizaciji, a dio njih pokušava izbjeći službu skrivanjem ili ilegalnim prelaskom granice.
Veće plaće za najopasnije zadaće
Novi ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov proglasio je reformu vojnog sustava osobnim prioritetom. Predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je prošlog tjedna paket promjena koji Fedorov opisuje kao najveću reformu vojne službe u povijesti zemlje.
Jedna od ključnih mjera odnosi se na povećanje plaća. Osnovna vojnička plaća raste s 20.000 na 30.000 hrivnji, odnosno na oko 580 eura mjesečno, što približno odgovara prosječnoj plaći u Ukrajini.
Uz to dolaze i značajni dodaci, ovisno o opasnosti misije. Pješaštvo, koje se smatra najtežom i najrizičnijom granom vojske, moći će zarađivati i do 460.000 hrivnji mjesečno, odnosno gotovo 8900 eura. Prosječna primanja vojnika na prvoj crti bojišta trebala bi iznositi oko 5750 eura.
Ograničeno trajanje borbenih misija
Jedna od najvećih promjena odnosi se na trajanje službe. Dosad su mobilizirani vojnici ostajali u vojsci do kraja rata, što je izazivalo veliko nezadovoljstvo i iscrpljenost.
Nova pravila uvode vremenski ograničene borbene misije i zajamčeno razdoblje odmora od najmanje šest mjeseci nakon njihova završetka. Za pješaštvo će maksimalno trajanje službe na bojištu iznositi 14 mjeseci dok će vojnici na manje opasnim zadaćama, poput upravljanja dronovima, služiti do 24 mjeseca, prenosi tportal.
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