Trump nakon sastanka sa Zelenskim: Rusija bi trebala sklopiti sporazum

Press Service/Handout via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom te poručio da će učiniti sve što može kako bi okončao rat, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na samitu skupine G7 u Francuskoj održao, kako je rekao, "vrlo dobar" sastanak s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta.

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Trump je na samit G7, koji se održava od 15. do 17. lipnja u francuskom ljetovalištu Evian-les-Bainsu, stigao s preliminarnim sporazumom o okončanju sukoba s Iranom te obnovljenim fokusom na završetak rata u Ukrajini.

Zelenski i europski čelnici nastojali su uvjeriti Trumpa da se položaj Ukrajine poboljšao te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoju poziciju u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Trump je nakon zatvorenog sastanka u utorak pohvalio razgovore sa Zelenskim i ostalim čelnicima G7, prenosi agencija Reuters.

Ukrajinsko predsjedništvo objavilo je i fotografije na kojima Zelenski razgovara s Trumpom i američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom na marginama samita.

"Učinit ću sve što mogu", rekao je Trump novinarima, dodajući da na bojišnici s obje strane gine previše mladih ljudi. "Rusija bi trebala postići sporazum", dodao je. "Okončao sam osam ratova. Ovaj sam smatrao najlakšim za riješiti."

"Glavni cilj je ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu i potaknuti diplomaciju kako bi Rusija okončala svoj rat", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X nakon sastanka. "Mir je potreban." Europski diplomati izjavili su da je ozračje sastanka bilo konstruktivno. "Čini se da sada imamo zajedničku procjenu da je Rusija trenutačno u defenzivi", rekao je jedan europski diplomat.

Francuski diplomat kazao je da su se čelnici G7 složili kako je dinamika na bojištu sada povoljnija za Ukrajinu te su se obvezali osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Europski lideri već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su raniji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi, osobito sada kada su ukrajinski napadi dronovima na ruski teritorij poboljšali položaj Kijeva.

"Plima se okreće u korist Ukrajine. Situacija 2026. godine vrlo je drukčija nego 2025. Ukrajina hrabro drži prvu crtu obrane", napisala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u. "Ruski umor postaje sve očitiji. Upravo je sada trenutak da dodatno pojačamo našu potporu."

Zelenski nastoji vratiti zamah pregovorima i osigurati snažniju europsku ulogu. U ponedjeljak je rekao da je Putinu ponudio sastanak tijekom summita G7. Putin je više puta odbacio mogućnost izravnih razgovora sa Zelenskim osim ako se oni ne održe u Moskvi.

Europski čelnici također su planirali upozoriti Trumpa da bi privremeni sporazum s Iranom mogao učvrstiti iranski nuklearni i balistički raketni program. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je prioritet osigurati "čvrst, ozbiljan i konačno dovršen sporazum".

Radni ručak u utorak bio je posvećen sigurnom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran uglavnom zatvorio nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela krajem veljače, kao i pronalaženju alternativnih trgovačkih pravaca koji bi zaobišli taj ključni pomorski prolaz.

Trump je rekao da će tjesnac u petak biti "potpuno otvoren". Privremeni sporazum trebao bi otvoriti 60-dnevno razdoblje za složene tehničke pregovore koji će obuhvatiti sudbinu iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija i ukidanje međunarodnih sankcija. Europski saveznici ipak strahuju da bi neiskusni američki pregovarački tim mogao propustiti osigurati dovoljno čvrst nuklearni sporazum ili riješiti pitanje iranskog balističkog raketnog programa, što bi moglo dovesti do dugotrajnog zastoja.