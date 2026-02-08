Ukrajina uvela sankcije stranim dobavljačima komponenti za ruske projektile i dronove

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da se uvode sankcije nekim stranim dobavljačima i proizvođačima komponenti za ruske dronove i projektile korištene u ratu protiv Ukrajine.
"Proizvodnja ovog oružja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti, koje Rusi nastavljaju nabavljati zaobilazeći sankcije", objavio je je Zelenski na X-u.
"Uvodimo nove sankcije upravo protiv takvih tvrtki - dobavljača komponenti, kao i proizvođača projektila i bespilotnih letjelica. Potpisao sam odgovarajuće odluke", dodao je.
Prema dekretima koje je objavilo ukrajinsko predsjedništvo, sankcije su usmjerene na nekoliko kineskih tvrtki te na tvrtke iz bivšeg Sovjetskog Saveza, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Paname.
Unatoč pregovorima o okončanju četverogodišnjeg rata, Rusija je posljednjih mjeseci naglo povećala opseg i broj napada projektilima i dronovima na Ukrajinu, usmjeravajući svoje napade na energetiku i logistiku.
Zelenski je objavio na X-u da je Rusija prošli tjedan lansirala više od 2000 jurišnih dronova, 1200 navođenih zračnih bombi i 116 projektila raznih vrsta na ukrajinske gradove i sela.
Napadi na elektrane i trafostanice ostavili su cijele regije bez struje i grijanja, a nestanak struje u glavnom gradu Kijevu trajao je i do 20 sati.
Zelenski je rekao da je uveo sankcije i protiv ruskog financijskog sektora i tijela koja podržavaju rusko tržište kriptovaluta i rudarske operacije.
