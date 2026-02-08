Zelenski otkrio kad bi rat s Rusijom mogao završiti: Ovo je rok koji je postavio Donald Trump

Zelenski je rekao da su Sjedinjene Države ponovno predložile prekid vatre koji bi zabranio napade na energetsku infrastrukturu, primirje koje je Ukrajina spremna poštovati ako se Rusija na to obveže. Istodobno je podsjetio da je Moskva ranije prekršila jednotjednu stanku koju je predložio SAD već nakon četiri dana.