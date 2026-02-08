BLIŽI SE TRENUTAK
Zelenski otkrio kad bi rat s Rusijom mogao završiti: Ovo je rok koji je postavio Donald Trump
Sjedinjene Države dale su Ukrajini i Rusiji rok do lipnja da postignu dogovor o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Njegove izjave uslijedile su nakon noćnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu, koji su prisilili nuklearne elektrane na smanjenje proizvodnje.
Ako se lipanjski rok ne ispuni, administracija predsjednika Donalda Trumpa vjerojatno će izvršiti pritisak na obje strane kako bi se dogovor postigao, dodao je Zelenski.
"Amerikanci predlažu da strane okončaju rat do početka ovog ljeta i vjerojatno će izvršiti pritisak upravo u skladu s tim rasporedom", rekao je, prenosi Euronews.
"I kažu da žele sve završiti do lipnja. I učinit će sve da rat završi. I žele jasan raspored svih događaja."
Dodao je da su Sjedinjene Države predložile da se sljedeći krug trilateralnih pregovora idući tjedan prvi put održi na njihovu teritoriju, najvjerojatnije u Miamiju, te potvrdio sudjelovanje Ukrajine.
Zelenski je rekao da je Rusija SAD-u predstavila gospodarski prijedlog vrijedan 12 bilijuna dolara, koji je nazvao "Dmitrijev paket", prema imenu ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva. Bilateralni gospodarski sporazumi sa SAD-om dio su šireg pregovaračkog procesa.
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu
U zasebnim komentarima objavljenima na platformi X, Zelenski je potvrdio da su se ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nastavili, pri čemu je u noći na subotu lansirano više od 400 dronova i oko 40 projektila. Mete su uključivale elektroenergetsku mrežu, proizvodna postrojenja i distribucijske sustave.
Državni operator prijenosa električne energije UkrEnergo objavio je da je riječ o drugom masovnom napadu na energetsku infrastrukturu od početka godine, zbog kojeg su nuklearne elektrane morale smanjiti proizvodnju. U napadima je pogođeno osam objekata u osam regija, navodi se u priopćenju.
"Kao posljedica raketnih napada na ključne visokonaponske trafostanice koje su osiguravale rad nuklearnih energetskih blokova, sve nuklearne elektrane na teritorijima pod kontrolom bile su prisiljene smanjiti opterećenje", stoji u priopćenju.
Dodaje se da se zbog napada, koji su doveli do produljenja planskih isključenja struje po satima u svim regijama Ukrajine, manjak električne energije u zemlji "znatno" povećao.
Učestali ruski zračni napadi posljednjih su mjeseci bili usmjereni na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, uzrokujući nestanke struje te poremećaje u opskrbi grijanjem i vodom tijekom izrazito hladne zime.
Zelenski je rekao da su Sjedinjene Države ponovno predložile prekid vatre koji bi zabranio napade na energetsku infrastrukturu, primirje koje je Ukrajina spremna poštovati ako se Rusija na to obveže. Istodobno je podsjetio da je Moskva ranije prekršila jednotjednu stanku koju je predložio SAD već nakon četiri dana.
Proboj ovisi o spornom Donbasu
Najnoviji rok uslijedio je nakon trilateralnih pregovora u Abu Dhabiju koji nisu donijeli pomak. Rusija i dalje zahtijeva da se Ukrajina povuče iz Donbasa, gdje se borbe nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, što je uvjet koji Kijev odlučno odbacuje.
Zelenski je u više navrata izrazio nezadovoljstvo time što se od Ukrajine traže nerazmjerni ustupci u odnosu na Rusiju.
"Teška pitanja ostala su teška. Ukrajina je ponovno potvrdila svoje stavove o pitanju Donbasa. "Stojimo tamo gdje stojimo" najpravedniji je i najpouzdaniji model za prekid vatre danas, prema našem mišljenju", istaknuo je Zelenski, dodajući da će se najosjetljivije teme ostaviti za trilateralni sastanak na razini čelnika.
Ukrajinski predsjednik je rekao da nije postignut zajednički stav o upravljanju nuklearnom elektranom Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom, te je izrazio skepsu prema američkom prijedlogu da se regija Donbas, na koju Rusija polaže pravo, pretvori u slobodnu gospodarsku zonu kao kompromisno rješenje.
"Ne znam može li se to provesti, jer kada smo razgovarali o slobodnoj gospodarskoj zoni, imali smo različita stajališta", izjavio je.
Dodao je da se u posljednjem krugu pregovora raspravljalo o tehničkom nadzoru mogućeg prekida vatre te da su Sjedinjene Države ponovno potvrdile kako će u tom procesu imati ulogu.
Prema izvješću Reutersa objavljenom u petak navečer, koje se poziva na više anonimnih izvora, svaki dogovor između Ukrajine i Rusije bit će podnesen na referendum ukrajinskim biračima, istodobno s održavanjem nacionalnih izbora.
