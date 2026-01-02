Ukrajinci upozoravaju: Putin planira napade unutar Rusije kako bi poremetio mirovne planove

Kao primjer takve taktike često se navode bombaški napadi na stambene zgrade 1999. godine u ruskim gradovima Moskvi, Buinaksku i Volgodonsku, u kojima je poginulo više od 300 ljudi, a više od tisuću je ozlijeđeno. Ti su napadi, za koje su službeno okrivljeni čečenski militanti, iskorišteni za pokretanje novog rata u Čečeniji te za jačanje Putinove popularnosti uoči izbora.