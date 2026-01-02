Ukrajinci upozoravaju: Putin planira napade unutar Rusije kako bi poremetio mirovne planove

Ukrajinska vanjska obavještajna služba je upozorila da je Kremlj vjerojatno spreman izvesti operaciju pod lažnom zastavom na teritoriju Rusije ili na ukrajinskim područjima koja nezakonito okupira, s ciljem opstruiranja mirovnih pregovora koje posreduje američki predsjednik Donald Trump.
Kijev je već optužio Moskvu da je lagala o navodnom ukrajinskom napadu dronom na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi poremetila mirovni proces, a sada upozorava da bi Rusija mogla dodatno podići uloge insceniranjem napada s velikim brojem žrtava uoči pravoslavnog Božića, koji se u Rusiji obilježava 7. siječnja, prenosi Politico.
Obavještajna služba navodi da se njezino upozorenje temelji na opažanjima pojačanih priprema Kremlja za intenzivnu dezinformacijsku kampanju.
"Mjesto provokacije mogao bi biti vjerski objekt"
"Uz visoku razinu vjerojatnosti predviđamo prijelaz s manipulativnog utjecaja na oružanu provokaciju specijalnih službi Ruske Federacije, koja bi mogla rezultirati velikim brojem ljudskih žrtava", priopćila je obavještajna služba.
"Mjesto provokacije mogao bi biti vjerski objekt ili neki drugi objekt od velike simbolične važnosti, bilo na teritoriju Rusije ili na privremeno okupiranim područjima Ukrajine", stoji u priopćenju.
Prema navodima obavještajne službe, Kremlj planira napade pripisati Ukrajini korištenjem dronova zapadne proizvodnje, koji bi bili dopremljeni s bojišnice na mjesto insceniranog napada.
Takve operacije, ističe se, u skladu su s uobičajenim načinom djelovanja ruskih specijalnih službi.
"Režim Vladimira Putina više je puta koristio ovu taktiku unutar Ruske Federacije, a sada se isti model izvozi i izvan njezinih granica, što neizravno potvrđuju i javne izjave visokih ruskih dužnosnika", dodaje se u priopćenju.
Kao primjer takve taktike često se navode bombaški napadi na stambene zgrade 1999. godine u ruskim gradovima Moskvi, Buinaksku i Volgodonsku, u kojima je poginulo više od 300 ljudi, a više od tisuću je ozlijeđeno. Ti su napadi, za koje su službeno okrivljeni čečenski militanti, iskorišteni za pokretanje novog rata u Čečeniji te za jačanje Putinove popularnosti uoči izbora.
