Rusija predala SAD-u navodni dokaz za ukrajinski napad na Putinovu rezidenciju

Američki predsjednik Donald Trump isprva je izrazio suosjećanje, rekavši novinarima u ponedjeljak da ga je Putin izvijestio o navodnom incidentu i da je zbog toga "jako ljut". Do srijede je, međutim, postao sumnjičaviji, podijelivši na društvenim mrežama uvodnik New York Posta koji optužuje Rusiju za blokiranje mira u Ukrajini.