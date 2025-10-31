Oglas

Ukrajinska tajna služba tvrdi da je uništila moćnu rusku raketu

FILE PHOTO: A component of the SSC-8/9M729 cruise missile system is on display during a news briefing, organized by Russian defence and foreign ministries,
REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Ukrajina je uništila jedan od ruskih projektila srednjeg dometa tipa Orešnik u posebnoj operaciji u ljeto 2023., izjavio je u petak šef ukrajinske sigurnosne službe SBU Vasil Maljuk.

Vasil Maljuk novinarima je rekao da je operacija provedena zajednički s vojnom obavještajnom službom GUR i vanjskom obavještajnom službom te da je bila „stopostotno uspješna“.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi te navode.

Rusija je prvi put upotrijebila projektil Orešnik protiv Ukrajine u studenome 2024., ciljajući obrambenu tvrtku u Dnipru, više od godinu dana nakon navodnog uništenja jednog od tih projektila.

„Možemo kratko i jasno reći da je jedan od triju Orešnika uspješno uništen na njihovu (ruskom) teritoriju, u Kapustin Jaru…“, rekao je Maljuk tijekom brifinga kojem je predsjedao predsjednik Volodimir Zelenski, a prisustvovali su i ministar vanjskih poslova, ravnatelj vanjske obavještajne službe te drugi dužnosnici.

Maljuk nije iznio pojedinosti o načinu na koji je operacija izvedena.

Ukrajinski obavještajci navode da je Rusija ove godine proizvela tri projektila Orešnik te planira udvostručiti godišnju proizvodnju na šest.

Zelenski je izjavio da je u proizvodnju Orešnika uključeno 25 tvrtki te je pozvao zapadne partnere Ukrajine da uvedu sankcije tim tvrtkama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da je Orešnik „nemoguće presresti“ i da ima razornu moć usporedivu s nuklearnim oružjem, iako su zapadni stručnjaci izrazili sumnju u te tvrdnje. Putin je u lipnju rekao da Rusija povećava proizvodnju, no nije naveo pojedinosti.

Projektili Orešnik korišteni su i u zajedničkim rusko-bjeloruskim vojnim vježbama prošlog mjeseca. Ovaj tjedan Bjelorusija, ključni saveznik Rusije, potvrdila je da će sustav projektila Orešnik rasporediti na svom teritoriju, koji graniči s Ukrajinom, u prosincu.

