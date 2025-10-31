Ukrajinska tajna služba tvrdi da je uništila moćnu rusku raketu

Ukrajina je uništila jedan od ruskih projektila srednjeg dometa tipa Orešnik u posebnoj operaciji u ljeto 2023., izjavio je u petak šef ukrajinske sigurnosne službe SBU Vasil Maljuk.
Vasil Maljuk novinarima je rekao da je operacija provedena zajednički s vojnom obavještajnom službom GUR i vanjskom obavještajnom službom te da je bila „stopostotno uspješna“.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi te navode.
Rusija je prvi put upotrijebila projektil Orešnik protiv Ukrajine u studenome 2024., ciljajući obrambenu tvrtku u Dnipru, više od godinu dana nakon navodnog uništenja jednog od tih projektila.
„Možemo kratko i jasno reći da je jedan od triju Orešnika uspješno uništen na njihovu (ruskom) teritoriju, u Kapustin Jaru…“, rekao je Maljuk tijekom brifinga kojem je predsjedao predsjednik Volodimir Zelenski, a prisustvovali su i ministar vanjskih poslova, ravnatelj vanjske obavještajne službe te drugi dužnosnici.
Maljuk nije iznio pojedinosti o načinu na koji je operacija izvedena.
Ukrajinski obavještajci navode da je Rusija ove godine proizvela tri projektila Orešnik te planira udvostručiti godišnju proizvodnju na šest.
Zelenski je izjavio da je u proizvodnju Orešnika uključeno 25 tvrtki te je pozvao zapadne partnere Ukrajine da uvedu sankcije tim tvrtkama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da je Orešnik „nemoguće presresti“ i da ima razornu moć usporedivu s nuklearnim oružjem, iako su zapadni stručnjaci izrazili sumnju u te tvrdnje. Putin je u lipnju rekao da Rusija povećava proizvodnju, no nije naveo pojedinosti.
Projektili Orešnik korišteni su i u zajedničkim rusko-bjeloruskim vojnim vježbama prošlog mjeseca. Ovaj tjedan Bjelorusija, ključni saveznik Rusije, potvrdila je da će sustav projektila Orešnik rasporediti na svom teritoriju, koji graniči s Ukrajinom, u prosincu.
