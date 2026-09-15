VELIKI KORAK ZA ZAGREB
Tomašević usred presice doznao važnu vijest: "Ovo je apsolutni prioritet"
Grad Zagreb dobio je lokacijsku dozvolu za Centar za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare. Grad sada može krenuti u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju centra.
Tomislav Tomašević je za izdavanje dozvole, kako je rekao, doznao tijekom same konferencije te je vijest priopćio novinarima na njezinu kraju.
"To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija Grada Zagreba. Nakon što je Ministarstvo spustilo na Grad da može izdati lokacijsku dozvolu, ona je danas izdana. Možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet", rekao je.
Koliko bi javna nabava mogla trajati, nije želio procjenjivati.
"Vidjet ćemo koliko će javna nabava trajati. Iskustvo pokazuje da takve nabave dugo traju jer je interes gospodarskih subjekata velik", dodao je.
Tomašević: U gradskoj upravi manje zaposlenih nego 2021.
Gradonačelnik se osvrnuo i na tvrdnje da je tijekom njegova mandata povećan broj zaposlenih u gradskoj upravi. Tvrdi da je situacija upravo suprotna.
"Na današnji dan, u odnosu na 4. lipnja 2021., kada sam preuzeo upravljanje Gradom, u gradskoj upravi je 21 zaposlenik manje nego prije pet godina", rekao je.
Objasnio je i zbog čega je povećan broj zaposlenih u Uredu gradonačelnika. Prema njegovim riječima, riječ je o posljedici preustroja kojim je oko 50 zaposlenika iz Gradskog ureda za graditeljstvo i obnovu, odnosno sektor zadužen za javne površine i uređenje grada, prebačeno u Ured gradonačelnika.
"Zato molim da prestane plasiranje informacija da administracija buja", poručio je, javlja Jutarnji list.
Veće kazne za parkiranje ispred vrtića
Tomašević je najavio i promjene vezane uz parkiranje, među kojima su veće kazne za vozače koji cijeli dan ostavljaju automobile na mjestima ispred dječjih vrtića predviđenima za kratko zaustavljanje roditelja.
"Ta su mjesta namijenjena tome da se stane, ostavi dijete u vrtiću i nakon toga ode. Međutim, događa se da netko ondje ostavi vozilo parkirano cijeli dan. Zato smo znatno povećali kazne kako bi se to poštivalo", objasnio je.
Promjene se odnose i na takozvane smeđe zone, kojima Grad može privremeno regulirati parkiranje i dati prednost stanarima tijekom posebnih prometnih regulacija. Tomašević je rekao da trenutačno u Zagrebu nema nijedne aktivne smeđe zone.
HEP Toplinarstvo jedini se javio na natječaj
Govoreći o koncesiji za opskrbu toplinskom energijom, gradonačelnik je rekao da je na novi javni natječaj stigla samo jedna ponuda – ona HEP Toplinarstva, koje i sada obavlja tu djelatnost.
O konačnoj odluci trebala bi odlučivati Gradska skupština.
Pred zastupnicima će se po hitnom postupku ponovno naći i pitanje Cibone. Grad je već pokrenuo postupak pretvaranja svojih potraživanja prema klubu u dionice, a sada je potrebna suglasnost Skupštine kako bi isto mogli učiniti Zagrebački holding i njegova povezana društva koja imaju potraživanja prema klubu.
Mijenja se odluka o plaći gradonačelnika, ali plaća neće rasti
Tomašević je najavio i hitnu izmjenu odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i njegovih zamjenika. Naglasio je da razlog nije povećanje njihovih primanja.
Prema njegovim riječima, inspekcija Ministarstva uprave upozorila je Grad da do 1. listopada mora uskladiti odluku iz 2010. godine s postojećim propisima.
"To radimo po uputi inspekcije i želim jasno reći da se nikakva prava, koeficijenti ni plaća neće povećavati", zaključio je Tomašević.
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