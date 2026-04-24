Ukrajinski vojnici stigli u Njemačku: Imaju jasan zadatak

Prvi ukrajinski instruktori s iskustvom izravnih borbenih djelovanja stigli su u Njemačku kako bi obučavali postrojbe Bundeswehra, prema riječima general-pukovnika Christiana Freudinga, inspektora njemačkih kopnenih snaga.
Ukrajinski borbeni veterani počeli su obučavati njemačke vojnike, dijeleći iskustva s prve linije u ratovanju dronovima i modernom ratovanju, dok Berlin ubrzava pripreme za mogući sukob s Rusijom, piše Kyiv Post.
U intervjuu za njemački list Welt, Freuding je rekao da je obuka započela prije Uskrsa u nekoliko vojnih škola kopnenih snaga, s ciljem prilagodbe njemačkih vojnika stvarnosti modernog ratovanja.
Ukrajinski instruktori posebno se fokusiraju na zaštitu od dronova i njihovu učinkovitu upotrebu u borbi. Njemačke kopnene snage planiraju integrirati ove lekcije u programe obuke za oklopne, mehanizirane i topničke postrojbe.
Freuding je naglasio da instruktori nisu stožerni časnici, već vojnici s izravnim, praktičnim iskustvom s bojišta.
Ukrajinski stručnjaci trenutno provode obuku u Školi oklopnih snaga, Školi inženjerijskih snaga i posebnom centru za obuku besposadnih sustava. Slična obuka očekuje se i u topničkim školama u narednim danima.
Freuding je početkom ožujka rekao za Reuters da će ukrajinski vojni instruktori pomoći u obuci njemačke vojske dok Berlin ubrzava pripreme za mogući ruski napad na NATO do 2029. godine.
Njemačka i Ukrajina dogovorile su u veljači da će Kijev poslati iskusno osoblje u škole kopnenih snaga u Njemačkoj kako bi podijelili lekcije s bojišta iz ruske invazije punog opsega.
Prema Freudingu, prva skupina trebala je uključivati nekoliko desetaka instruktora koji će tjednima obučavati njemačke vojnike.
Rekao je da Berlin ima "velika očekivanja“, napominjući da je ukrajinska vojska trenutno jedina snaga s opsežnim iskustvom s prve linije protiv Rusije.
Obuka je usmjerena na topništvo, ratovanje dronovima, oklopne operacije, inženjeriju i sustave zapovijedanja i nadzora – područja u kojima su ukrajinske snage brzo napredovale u borbenim uvjetima.
Freuding je upozorio da se vremenski okvir za mogući veliki ruski napad brzo približava, pozivajući se na procjene zapadnih obavještajnih službi koje ukazuju na 2029. godinu. Naglasio je da je „to praktički prekosutra“, dodajući da nema vremena za odgađanje priprema.
Od 2022. godine Njemačka je obučila tisuće ukrajinskih vojnika na zapadnim sustavima, uključujući tenkove Leopard, borbena vozila pješaštva Marder, topništvo i protuzračne sustave.
Freuding je rekao da su ukrajinske snage u međuvremenu razvile napredne taktike i operacije, osobito u uporabi dronova i visoko digitaliziranom, podatkovno vođenom ratovanju.
Dodao je da uloga Ukrajine kao instruktorskog tima odražava partnerstvo „na ravnopravnoj osnovi“ između dviju zemalja.
