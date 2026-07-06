Izrael ubio četvero ljudi na jugu Libanona, među njima i ravnateljicu škole

U bolnici Nadždi u Nabatiji, zdravstveni djelatnik rekao je Reutersu telefonom da je osoblje čulo napad prije nego što su žrtve stigle. "Čuli smo eksploziju i vidjeli kako se diže dim", rekao je taj djelatnik. Napad se dogodio na području koje su lokalni stanovnici smatrali sigurnim od napada, dodao je. Također je napomenuo da su se napadi izraelskih bespilotnih letjelica nastavili i nakon prekida vatre, ali ne tako redovito kao prije.