Upozorenje za Amerikance: Prijete napadi dronovima i projektilima, postoji opasnost od terorizma...

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Američko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji pozvalo je svoje građane na poseban oprez, ako se nalaze u toj državi, odnosno da razmotre potrebu za putovanjima u tu zemlju zbog, kako su naveli, sigurnosnih prijetnji.

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U objavi na stranici veleposlanstva navodi se da je u toj zemlji podignuta razina opasnosti na razinu tri prije svega zbog terorizma, ali i ostalih opasnosti

"Ponovno razmotrite putovanje u Saudijsku Arabiju zbog rizika od iranskih napada dronovima i projektilima koji ciljaju američke interese, oružanog sukoba, terorizma, zabrana izlaska iz zemlje te lokalnih zakona koji se odnose na aktivnosti na društvenim mrežama. U nekim područjima rizik je povećan.

Ne putujte na područje uz granicu s Jemenom zbog prijetnje terorizma.

Oružani sukob

Nakon početka neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana 28. veljače 2026., i dalje postoji prijetnja napada dronovima i projektilima iz Irana. Komercijalni letovi iz Saudijske Arabije odvijaju se, iako su povremeno bili znatno poremećeni.

Terorizam

U Saudijskoj Arabiji postoji rizik od terorističkog nasilja, uključujući terorističke napade i druge aktivnosti. Više informacija dostupno je u izvješćima američkog State Departmenta o terorizmu po državama.

Terorizam predstavlja sigurnosni rizik u Saudijskoj Arabiji. Napadi se mogu dogoditi uz malo ili nimalo upozorenja, osobito tijekom blagdana. U njima se mogu koristiti noževi, vatreno oružje i vozila.

Teroristi bi mogli pribjeći nasilju kao odgovor na izravne napade na njih ili druge vojne operacije u regiji.

Potencijalne mete uključuju:

važna politička, kulturna ili vjerska mjesta

mjesta koja posjećuju američki državljani i drugi stranci

turističke lokacije i velika okupljanja

hotele i mjesta na kojima se okupljaju američki državljani

prometna čvorišta

tržnice i trgovačke centre

mjesta za zabavu

državne objekte

Iranski napadi projektilima i dronovima te prijetnje hutista iz Jemena

Iran je izvodio napade projektilima i dronovima na Saudijsku Arabiju. Mete napada bili su gradovi, infrastruktura, zračne luke, vojne baze te diplomatski i energetski objekti diljem zemlje.

Hutisti, pobunjenici koje podupire Iran, zaprijetili su ponovnim napadima na Saudijsku Arabiju.

Opasnost predstavljaju i ostaci presretnutih dronova i projektila koji padaju na tlo. Američki državljani koji žive i rade u blizini energetske infrastrukture i vojnih baza mogu biti izloženi povećanom riziku, osobito bliže granici s Jemenom.

Potreban povećan oprez zbog zabrana izlaska iz zemlje

Američkim državljanima bilo je onemogućeno napustiti Saudijsku Arabiju. Zabrane izlaska iz zemlje mogu biti povezane s kaznenim i građanskim istragama i postupcima koji su u tijeku, uključujući, među ostalim, neplaćene naknade zbog prekoračenja dopuštenog boravka na temelju vize, obiteljske sporove te druge financijske i radne sporove.

Zabrane izlaska pojedincima onemogućuju napuštanje zemlje. Mogu trajati godinama.

U nekim slučajevima zabrane izlaska mogu ostati na snazi čak i nakon što je kaznena sankcija u cijelosti izvršena ili je privatni spor riješen.

Potreban povećan oprez zbog lokalnih zakona

Saudijske vlasti mogu vas pritvoriti ako smatraju da su vaše objave na društvenim mrežama ili druge aktivnosti na internetu kritičke, uvredljive ili da narušavaju javni red, navode.

Američki državljani uhićivani su zbog ranijih aktivnosti na društvenim mrežama, uključujući komentare objavljene dok su se nalazili izvan Saudijske Arabije. To može uključivati objavljivanje, ponovno objavljivanje ili označavanje oznakom „sviđa mi se“ komentara koji kritiziraju saudijsku vladu, njezine čelnike ili politike. To se također može odnositi na komentare o javnom životu ili religiji u Saudijskoj Arabiji.

Lokalni zakoni protiv kibernetičkog kriminala i terorizma mogu se koristiti za kazneni progon u slučajevima povezanima s korištenjem društvenih mreža.

Kazne zbog aktivnosti na društvenim mrežama uključivale su zatvorske kazne do 45 godina. Lokalne vlasti možda neće uzeti u obzir kada, gdje ili u kojem su kontekstu objave nastale.

Tijekom putovanja u Saudijskoj Arabiji podliježete lokalnim zakonima. Ako prekršite zakone Saudijske Arabije – čak i nenamjerno – možete biti deportirani, novčano kažnjeni, zatvoreni ili vam može biti zabranjen izlazak iz zemlje. Neki američki državljani bili su pritvoreni nekoliko mjeseci ili čak godina bez podizanja optužnice.