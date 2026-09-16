utjecat će na proračun
Grad Rijeka još nije vratio milijune zbog sortirnice, o čemu se radi?
Nema nikakve sumnje da će isplata oko četiri milijuna eura utjecati na riječki proračun
Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić krajem siječnja 2026. godine sazvala je izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je upozorila da će Grad Rijeka morati vratiti oko četiri milijuna eura europskih sredstava koja su uložena u projekt sortirnice u Mihačevoj dragi, piše Novi list.
Povrat novca zatražen je zbog pravomoćnih presuda u kaznenom postupku koji je pokrenut protiv niza odgovornih ljudi za koje je istragom utvrđeno da su pogodovali izvođaču radova za tehnologiju koja je ugrađena u sortirnicu.
Izvan snage
Grad Rijeka nije izvršio uplatu sredstava koja su dobivena za izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u dogovoru s nadležnim Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Naime, pravna osnova na kojoj je donesena Odluka o povratu broj 16. Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije – Izjava o jednostranom raskidu Ugovora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 11. svibnja 2026. naknadno je stavljena izvan snage.
Nova Izjava o jednostranom raskidu Ugovora od nadležnog tijela donesena je 7. srpnja 2026. godine, a Gradu Rijeci je dostavljena 13. srpnja 2026. godine putem sustava eFondovi.
Na temelju te nove Izjave Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je novu Odluku o povratu broj 17 od 24. kolovoza 2026. godine, koju je Grad Rijeka zaprimio 3. rujna 2026. godine.
Tom se Odlukom ponovo utvrđuje obveza povrata od 3.861.528,02 eura, a prethodna Odluka o povratu broj 16 stavlja se izvan snage, naveli su u Gradu Rijeci.
To znači da Grad Rijeka nije izvršio uplatu po Odluci o povratu broj 17. od 24. kolovoza 2026. godine Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije budući da rok za plaćanje od 60 dana od primitka nije istekao.
Istodobno, Grad Rijeka je pokrenuo upravni spor protiv rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 23. travnja 2026. godine kojim je odbijen prigovor na Odluku o utvrđenoj nepravilnosti od 16. siječnja 2026. godine, pojasnili su u Gradu Rijeci.
Nema nikakve sumnje da će isplata oko četiri milijuna eura i te kako utjecati na riječki proračun i da bi isplaćivanje golemog iznosa zahtijevalo rebalans gradskoga budžeta.
No, ako je suditi prema dosadašnjoj kronologiji, moguće je da će se sve rastegnuti do kraja 2026. godine pa će se potencijalna isplata tih sredstava predvidjeti u proračunu za 2027. godinu. Ili će se cijela priča rasplesti na način da Grad Rijeka dobije upravni spor koji je pokrenut.
Kaznena djela
Početkom godine gradska vlast procijenila je da će se morati vratiti 100-postotni iznos bespovratnih europskih sredstava, a riječ je o spomenutih četiri milijuna eura, koji su bili osigurani za gradnju sortirnice u Mihačevoj dragi.
Takvu je odluku tada donio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju pravomoćnih presuda u kojima je utvrđeno počinjenje kaznenih djela.
Riječ je o aferi sortirnica koja je rezultirala najprije privođenjem, a onda dizanjem optužnice Ureda europskog javnog tužitelja protiv bivše pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irene Miličević, tadašnje direktorice Čistoće Jasne Kukuljan, čakovečkog poduzetnika Darka Žagara te Eddyija Ropca koji je radio u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
Tijekom postupka Eddy Ropac se nagodio s EPPO-om, a na osnovi nagodbe Županijski sud u Zagrebu ga je osudio i izrekao mu zatvorsku kaznu u trajanju od 10 mjeseci, a koja je zamijenjena radom za opće dobro.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare