Kazneno prijavljena majka dječaka teško ozlijeđenog u požaru u Zadru

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je u utorak da je obitelj dječaka bila u sustavu socijalnopravne zaštite, no rekao je da ne može iznijeti je li jedna od mjera bilo izuzimanje djeteta od majke, ocijenivši da bi to bilo preuranjeno. Naveo je da inspekcijska služba Ministarstva prikuplja svu potrebnu dokumentaciju, nakon čega će uslijediti daljnji postupci, te da je izuzimanje djeteta iz obitelji uvijek krajnja mjera koju u konačnici donosi sud.