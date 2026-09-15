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STALI SU NAPADI

Saudijska civilna zaštita objavila prestanak opasnosti za šest gradova

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Hina
|
15. ruj. 2026. 07:48
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Saudijska Arabija, naftna postrojenja
AFP

Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti nakon što su prethodno izdana upozorenja za šest gradova, uključujući Yanbu – glavnu saudijsku naftnu luku na Crvenom moru, iz koje se dnevno otpremaju milijuni barela nafte.

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Iz saudijske civilne zaštite priopćili su da je opasnost prošla za gradove Jeddah, Abha, Jazan, AlUla i Taif, nakon što su ta područja primila upozorenja uslijed učestalih napada jemenskih Hutija, skupine povezane s Iranom.

Huti su pojačali napade na saudijske gradove i energetsku infrastrukturu dok istovremeno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab el-Mandeb, ključnom pomorskom putu.

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Teme
napadi saudijska arabija

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