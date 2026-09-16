Hashim Thaçi zbog ratnih zločina osuđen na 25 godina

Pripadnici OVK-a uhitili su i proizvoljno lišili slobode najmanje 385 osoba, podvrgnuli ih okrutnom i nečovječnom postupanju i mučenju, a njih 96 ubili. Sva su ta kaznena djela po svojoj prirodi teška jer proizvoljno lišenje slobode podrazumijeva i dodatna kršenja ljudskih prava žrtava. Okrutno postupanje i mučenje predstavljaju ozbiljan napad na ljudsko dostojanstvo te duševno i tjelesno zdravlje, a ubojstvo je samo po sebi jedno od najtežih djela“, rekao je predsjedavajući sudac.