prvostupanjska presuda
Hashim Thaçi zbog ratnih zločina osuđen na 25 godina
Specijalizirana vijeća Kosova u Haagu izrekla su prvostupanjsku presudu čelniku nekadašnjeg OVK-a (Oslobodilačka vojska Kosova) Hashimu Thaçiju i njegovim najbližim suradnicima – Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju.
Hashim Thaçi proglašen je krivim po točki 3. za protupravno ili proizvoljno uhićenje i lišenje slobode kao ratni zločin, za okrutno postupanje kao ratni zločin, po točki 7. za mučenje kao ratni zločin te po točki 9. za ubojstvo kao ratni zločin.
Thaçi je osuđen na 25 godina zatvora. Jakup Krasniqi osuđen je na kaznu od 25 godina. Kadri Veseli osuđen je na 18 godina, u koju se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru. Rexhep Selimi osuđen je na 13 godina zatvora, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
Odluka o kazni
Neki od čimbenika relevantnih za odmjeravanje kazne prije svega su: 1. težina kaznenog djela i njegove posljedice, 2. priroda i stupanj sudjelovanja optužene osobe, 3. osobne okolnosti te osobe i 4. postojanje drugih otegotnih i olakotnih okolnosti, rekao je predsjedavajući.
„Kada je riječ o težini kaznenih djela, vijeće je smatralo da su počinjena kaznena djela bila velikih razmjera i vrlo teške prirode. Konkretno, raširenost kaznenih djela ogleda se u tome što su ih pripadnici OVK-a počinili u 14 općina na Kosovu, kao i na određenim lokacijama u dvama područjima u sjevernoj Albaniji.
Pripadnici OVK-a uhitili su i proizvoljno lišili slobode najmanje 385 osoba, podvrgnuli ih okrutnom i nečovječnom postupanju i mučenju, a njih 96 ubili. Sva su ta kaznena djela po svojoj prirodi teška jer proizvoljno lišenje slobode podrazumijeva i dodatna kršenja ljudskih prava žrtava. Okrutno postupanje i mučenje predstavljaju ozbiljan napad na ljudsko dostojanstvo te duševno i tjelesno zdravlje, a ubojstvo je samo po sebi jedno od najtežih djela“, rekao je predsjedavajući sudac.
Navodeći primjere iznimno teškog mučenja i ubijanja, predsjedavajući je citirao profesora Howarda Zinna: „Nijedna zastava nije dovoljno velika da sakrije sramotu ubijanja nevinih ljudi.“
„Sva četvorica optuženih kazneno su odgovorna za više zločina“
Vijeće je također zaključilo da su sva četvorica optuženih imala isti zajednički kažnjivi cilj i znatno pridonijela njegovu ostvarenju, kao i da su imala namjeru da se počine relevantna kaznena djela povezana s tim zajedničkim kažnjivim ciljem.
„Iz tih razloga vijeće je zaključilo da sva četvorica optuženih snose kaznenu odgovornost za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode (točka 3.), počinjen nad 385 osoba; okrutnog postupanja (točka 5.), počinjenog nad 49 osoba; mučenja (točka 7.), počinjenog nad 303 osobe; te ubojstva (točka 9.), počinjenog nad 96 osoba“, rekli su.
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