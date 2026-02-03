Uskoro istječe nuklearni sporazum Rusije i SAD-a. Rjbakov: Spremni smo za novu stvarnost bez ograničenja

FABRICE COFFRINI / AFP

Rusija je spremna za novu stvarnost svijeta bez ograničenja kontrole nuklearnog naoružanja nakon što istekne sporazum Novi START, rekao je u utorak zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov, istaknuvši da se Moskva neće dati isprovocirati na utrku u naoružanju nakon njegova isteka.

Podijeli

Oglas

Rusija neće podleći "provokacijama" i ući u novu utrku u naoružanju nakon isteka novog nuklearnog ugovora START ovog tjedna, rekao je Rjabkov, koji je zadužen za kontrolu naoružanja.

Također je izjavio da je modernizacija ruske nuklearne trijade - misleći na oružje lansirano sa zemlje, iz zraka i s podmornica - u vrlo naprednoj fazi, izvijestila je RIA.

Osim ako Moskva i Washington ne postignu neku vrstu bilateralnog dogovora u zadnji čas, sporazum New START, koji su 2010. potpisali američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, isteći će 5. veljače.

"Nedostatak odgovora također je odgovor", rekao je Rjabkov u Pekingu, kojeg citira državna novinska agencija TASS, o nedostatku odgovora Washingtona na ruske prijedloge za proširenje ograničenja sporazuma Novi START. Rusija je spremna za novu stvarnost dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila koje prvi put nakon više desetljeća nemaju ograničenja, rekao je Rjabkov.

Također je rekao da Rusija podržava stav Kine o kontroli naoružanja.

Što se tiče Irana, rekao je da su prijedlozi Sjedinjenih Država Iranu ravni ultimatumima. Također je rekao da bi Rusija morala poduzeti kompenzacijske mjere u vojnoj sferi ako bi SAD rasporedio velik broj sustava proturaketne obrane na Grenlandu.