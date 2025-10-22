Usprkos Trumpovim najavima, izraelski parlament ide u aneksiju Zapadne obale

Nacrt zakona kojim bi se izraelsko zakonodavstvo primjenjivalo na okupiranu Zapadnu obalu, potez ravan aneksiji teritorija koji Palestinci žele za svoju državu, dobio je danas preliminarno odobrenje izraelskog parlamenta.
Glasanje je prvo u nizu od četiriju potrebnih da bi prošao zakon i vremenski se poklapa s posjetom američkog potpredsjednika JD Vancea Izraelu, mjesec dana nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da neće dopustiti da Izrael anektira Zapadnu obalu.
Israel's parliament gave an initial nod to occupied West Bank annexation https://t.co/JbQT9Ar9Ip pic.twitter.com/19dCdkeCr8— Reuters (@Reuters) October 22, 2025
Netanyahu suzdržan, koalicijski partneri podržali
Stranka Likud premijera Benjamina Netanyahua nije dala potporu nacrtu zakona koji su predložili zastupnici izvan njegove vladajuće koalicije. Usvojen je s 25 glasova za i 24 protiv od ukupno 120 zastupnika. Drugi zakon oporbene stranke kojim se predlaže aneksija naselja Maale Adumim usvojen je s 31 glasom za i 9 protiv.
Neke stranke Netanyahuove koalicije - stranka Židovska snaga ministra za nacionalnu sigurnost Itamara Ben-Gvira i frakcija Vjerskog cionizma ministra financija Bezalela Smotricha - glasale su za zakon koji će morati proći dugačku zakonodavnu proceduru da bi na kraju bio usvojen.
Članovi Netanyahuove koalicije godinama pozivaju da Izrael formalno anektira dijelove Zapadne obale.
Israel’s parliament has passed a bill advancing the annexation of the occupied West Bank, a blatant violation of international law.— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 22, 2025
🔴 LIVE updates: https://t.co/UQ0NHgYPmG pic.twitter.com/WEl85A7MTH
Izrael tvrdi da se ne radi o okupaciji
Izrael tvrdi da teritoriji osvojeni u ratu 1967. nisu okupirani u pravnom smislu jer se nalaze na spornoj zemlji, dok ih Ujedinjeni narodi i većina međunarodne zajednice smatraju okupiranima.
Najviši sud UN-a je 2024. izjavio da su izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu, kao i izgradnja židovskih naselja na tom području nezakoniti.
Netanyahuova vlada razmatrala je aneksiju kao mogući odgovor na poteze niza zapadnih saveznika koji su u rujnu priznali palestinsku državu, ali se čini da je odustala od tog poteza nakon Trumpovog prigovora.
UAE: Aneksija Zapadne obale je crvena linija
Palestinska islamistička skupina Hamas rekla je danas u priopćenju da glasanje o zakonu o Zapadnoj obali i Maale Adumimu pokazuje "ružno lice kolonijalne okupacije."
Sam Netanyahu nije bio eksplicitan o aneksiji otkako je prošlo izborno obećanje odbačeno 2020. u korist normalizacije odnosa s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinom.
UAE, najistaknutija arapska zemlja koja je uspostavila veze s Izraelom prema tzv. Abrahamovim sporazumima koje je Trump postigao u svom prvom mandatu, prošli je mjesec upozorila da je aneksija Zapadne obale crvena linija za tu zaljevsku državu.
