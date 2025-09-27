Oglas

"predsjednik mira"

Trump "neće dozvoliti" aneksiju Zapadne Obale: Može li mu se vjerovati?

N1 Info
27. ruj. 2025. 13:39
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025.
REUTERS/MIKE SEGAR / Mike Segar

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Izrael ne može anektirati okupiranu Zapadnu obalu, što ga stavlja u izravan sukob s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i članovima njegove ultranacionalističke vlade koji se zalažu za aneksiju palestinskog teritorija.

Trump je dao ovu iznenađujuću izjavu u razgovoru s novinarima u četvrtak, uoči Netanyahuovog dolaska u SAD kako bi se obratio Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku u petak.

“Neću dopustiti da Izrael anektira Zapadnu obalu. Ne. Neću dopustiti. To se neće dogoditi”, rekao je Trump.

Na pitanje je li razgovarao s Netanyahuom o planovima da spriječi pokušaje aneksije, Trump je bio neodređen.

“Da, ali neću to dopustiti. Bez obzira jesam li s njim razgovarao ili ne, neću dopustiti da Izrael anektira Zapadnu obalu. Bilo je dovoljno. Vrijeme je da se stane, u redu?” rekao je američki predsjednik.

Trump nije ponudio pojedinosti o tome koje bi korake poduzeo kako bi spriječio moguću aneksiju okupirane Zapadne obale, a analitičari su doveli u pitanje hoće li ovaj notorno hirovit američki lider promijeniti mišljenje.

‘Što će poduzeti po tom pitanju?’

Govoreći za Al Jazeeru, Mouin Rabbani, analitičar i suradnik katarskog Centra za sukobe i humanitarne studije, izjavio je da je Trumpova izjava “pozitivna”, ali je izrazio sumnju hoće li predsjednik to i “provoditi”.

“Trumpovim riječima pridaje se vrijednost na vlastitu odgovornost”, rekao je Rabbani.

“Dakle, sada pitanje postaje – hoće li on osigurati da Izrael ne anektira Zapadnu obalu i, ako to učini, što će on poduzeti? Hoće li mu mišljenje možda promijeniti neki budući razgovor?”

Mohamad Elmasry, profesor na Doha Institute for Graduate Studies, također je pozvao na oprez.

“Američka administracija ponekad kao da želi ukoriti Izrael ili naglasiti protivljenje nekom njegovom potezu, ali onda ipak dopusti Izraelu da učini što želi”, rekao je Elmasry, podsjećajući kako je bivši predsjednik Joe Biden tvrdio da SAD, glavni izraelski diplomatski i vojni saveznik, ne bi dopustio izraelski napad na Rafah u južnoj Gazi – a onda to pustio da se dogodi.

Izrael de facto kontrolira Zapadnu Obalu

No bez obzira na američku retoriku, Elmasry kaže da je “realnost ta da Izrael već de facto kontrolira Zapadnu obalu … Na neki način, cijela priča o aneksiji pomalo je akademska”.

Trumpovi komentari potencijalno stavljaju njegovu administraciju na kurs sukoba s krajnje desnom izraelskom vladom koju predvodi Netanyahu, a čiji su članovi aneksiju okupirane Zapadne obale i Gaze postavili kao formalni politički cilj.

U srpnju su izraelski zastupnici glasovali 71 prema 13 za neobvezujuću rezoluciju u Knessetu kojom se traži aneksija Zapadne obale.


Smotrich inicirao prijedlog

Prijedlog je u početku podnio izraelski ministar financija i krajnje desni politički vođa Bezalel Smotrich, koji živi u ilegalnom naselju na okupiranoj Zapadnoj obali i zauzima funkciju u Ministarstvu obrane gdje nadgleda upravljanje ilegalnim naseljima na okupiranom palestinskom teritoriju.

Smotrich i drugi krajnje desni članovi Netanyahuove vlade također su izrazili snažno protivljenje pokušajima postizanja dogovora o okončanju rata u Gazi, čak prijeteći da će srušiti vladu ako do dogovora dođe.

Presuda ICJ-a

Uoči poteza Australije, Francuske, Britanije, Kanade, Portugala i drugih zemalja koje su ovaj tjedan krenule prema priznanju palestinske državnosti, Smotrich je predstavio plan za izgradnju tisuća domova u kontroverznom ilegalnom naselju koje presijeca okupiranu Zapadnu obalu.

Masovna ekspanzija naselja u E1 zoni na okupiranom području, kada se dovrši, “konačno zakopava ideju palestinske države, jer nema ničega za priznati niti ikoga koga bi se priznalo”, rekao je u kolovozu.

“Svaka država u svijetu koja danas pokuša priznati palestinsku državu dobit će naš odgovor na terenu”, dodao je.

Kamen temeljac američke vanjske politike

Izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali traju još od 1967., duboko ulazeći u palestinski teritorij i razlamajući krajolik zahvaljujući mreži cesta i infrastrukture pod kontrolom izraelske vlade i vojske.

Izrael je kamen temeljac američke vanjske politike na Bliskom istoku, a izraelska vlada uvelike ovisi o financijskoj, vojnoj i obavještajnoj potpori SAD-a za nastavak svoje kampanje u Gazi, na okupiranoj Zapadnoj obali te u dijelovima Libanona i Sirije.

SAD uvelike utječe na unutarpolitičku situaciju u Izraelu

Svaka promjena američke politike mogla bi izazvati političku krizu u Izraelu, osobito među krajnje desnim strankama koje čine Netanyahuovu koaliciju.

Govoreći kratko o Gazi u četvrtak, Trump je opisao cjelokupnu situaciju kao “stvarno lošu, vrlo lošu”.

Iako je sugerirao da bi se mirovni sporazum mogao dogoditi “uskoro”, Trump nije ponudio nikakve pojedinosti ni jasnoće osim što je rekao da su održani “vrlo, zaista dobri razgovori” s čelnicima arapskih država i Netanyahuuom.

Ranije ovog tjedna Trump se sastao s čelnicima Saudijske Arabije, Katara, UAE-a, Egipta, Jordana, Turske, Indonezije i Pakistana na marginama Opće skupštine UN-a kako bi razgovarali o okončanju izraelskog vojnog napada na Gazu.

Teme
aneksija zapadne obale donald trump genocid izrael okupirana zapadna obala palestina zapadna obala

