Trump "neće dozvoliti" aneksiju Zapadne Obale: Može li mu se vjerovati?

“Američka administracija ponekad kao da želi ukoriti Izrael ili naglasiti protivljenje nekom njegovom potezu, ali onda ipak dopusti Izraelu da učini što želi”, rekao je Elmasry, podsjećajući kako je bivši predsjednik Joe Biden tvrdio da SAD, glavni izraelski diplomatski i vojni saveznik, ne bi dopustio izraelski napad na Rafah u južnoj Gazi – a onda to pustio da se dogodi.