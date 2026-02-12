Užas na Nilu: Potonuo trajekt, najmanje 21 osoba poginula

Najmanje 21 osoba poginula je nakon što se brod s desecima putnika prevrnuo i potonuo u rijeci Nil. Putnički trajekt s 30 ljudi prevrnuo se u srijedu, 12. veljače u području Tayba-Al-Khawad u Sudanu.
Brod je prelazio rijeku između sela Tayba al-Khawad i Deim al-Qarai kada se dogodila tragedija.
Izvor je izvijestio da se brod prevrnuo na dijelu rijeke sjeverno od Khartouma zbog nemirnog mora, što je potaknulo timove civilne zaštite da požure na mjesto događaja i započnu s akcijama spašavanja i izvlačenja. Svjedoci incidenta, lokalni stanovnici su potrčali pomoći u akcijama.
Sudan Doctors Network: A boat capsized in the Nile River north of Sudan carrying more than 27 people, including women and children, in the area of “Tayba Al-Khawad.”— Sudan Doctors Network - شبكة أطباء السودان (@SDN154) February 11, 2026
More than 27 people, including women, children, and the elderly, drowned while using a boat between the areas of… pic.twitter.com/bAlNIS747U
Samo osam putnika preživjelo je tragičnu nesreću, dok je 21 osoba izgubila život, a jedna se osoba i dalje vodi kao nestala, javlja Express.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
