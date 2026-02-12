Oglas

osmero preživjelih

Užas na Nilu: Potonuo trajekt, najmanje 21 osoba poginula

N1 Info
12. velj. 2026. 11:29
Amr Abdallah Dalsh / REUTERS / Ilustracija

Najmanje 21 osoba poginula je nakon što se brod s desecima putnika prevrnuo i potonuo u rijeci Nil. Putnički trajekt s 30 ljudi prevrnuo se u srijedu, 12. veljače u području Tayba-Al-Khawad u Sudanu.

Brod je prelazio rijeku između sela Tayba al-Khawad i Deim al-Qarai kada se dogodila tragedija.

Izvor je izvijestio da se brod prevrnuo na dijelu rijeke sjeverno od Khartouma zbog nemirnog mora, što je potaknulo timove civilne zaštite da požure na mjesto događaja i započnu s akcijama spašavanja i izvlačenja. Svjedoci incidenta, lokalni stanovnici su potrčali pomoći u akcijama.

Samo osam putnika preživjelo je tragičnu nesreću, dok je 21 osoba izgubila život, a jedna se osoba i dalje vodi kao nestala, javlja Express.

Teme
sudan

