Nova čelnica britanskog MI6-a želi raditi drugačije

Metreweli je iskusna operativka koja je radila u ratnim zonama, uključujući Irak, provela je razdoblje u MI5-u, domaćoj obavještajnoj službi, a posao je velikim dijelom dobila zahvaljujući iskustvu na čelu znanstveno-tehnološkog odjela MI6-a, poznatog kao „Q Branch”. Jasno želi ubrzati promjene u službi – istaknuvši da agenti moraju biti jednako vješti u računalnom programiranju kao i u stranim jezicima. Također se očekuje da će pokušati riješiti sklonost službe prikupljanju informacija bez jasnog fokusa na konkretne korake koji bi trebali uslijediti – što je posljedica obilja podataka prikupljenih digitalnim putem i uz pomoć umjetne inteligencije.