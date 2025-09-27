Procurili dokumenti: Rusija obučava Kineze prije invazije na Tajvan?

Početkom rujna, predsjednici Vladimir Putin, Kim Jong Un i Xi Jinping zajedno su sudjelovali na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, održanoj povodom 80. obljetnice japanske kapitulacije. Iako Peking i dalje tvrdi da je neutralan u ruskom ratu protiv Ukrajine, nastavlja pružati Moskvi podršku kroz trgovinu i isporuke robe koja se može koristiti i u civilne i u vojne svrhe.