Procurili dokumenti: Rusija obučava Kineze prije invazije na Tajvan?

Hakerska skupina Black Moon objavila je na platformi X dokumente koji ukazuju na spremnost Moskve u obuci i opremanju kineskog zračno-desantnog bataljuna, s ciljem priprema za moguću invaziju na Tajvan.
U analizi se navodi da su stručnjaci iz Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI) proučili procurjele materijale te iznijeli procjenu potencijalne prijetnje koju predstavlja rusko-kineska suradnja, usmjerena na osposobljavanje kineskih snaga za zračno-desantnu operaciju protiv Tajvana do 2027., prenosi Kyiv Independent.
Prema podacima RUSI-ja, kineskoj vojsci još uvijek nedostaje ključna sposobnost zračnog manevriranja potrebna za takvu invaziju. Ipak, već 2023. godine Rusija se obvezala opskrbiti Kinu oružjem i tehnologijom kako bi ojačala vlastitu proizvodnju i opremila zračno-desantni bataljun.
Kina podržava Rusiju
Dokumenti sugeriraju da bi Moskva trebala isporučiti Kini 37 lakih amfibijskih borbenih vozila s automatskim topovima, 11 samohodnih protutenkovskih sustava, 11 zračno-desantnih oklopnih transportera, kao i nepoznat broj zapovjednih i izviđačkih vozila.
Iako se kineska vojska u mnogim aspektima smatra tehnološki naprednijom, Rusija raspolaže borbenim iskustvom u zračno-desantnim operacijama koje Pekingu nedostaje, piše Washington Post. Nakon potpune invazije na Ukrajinu i sve izraženije izolacije od Zapada, Moskva je ojačala trgovinsku i vojnu suradnju s Pekingom.
The publication of materials obtained by our hackers from the Russian-Chinese project ‘Sword 208’ is coming to an end. Today, we are posting the tenth package on our account, which contains the most valuable and important information about the automated system developed by the… pic.twitter.com/OccTpH0HGi— BlackMoon. The Quiet Protocol Initiative (@blackmoon_group) September 23, 2025
Tajvanski sigurnosni dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, komentirao je za Washington Post kako vojno partnerstvo između Kine i Rusije daleko nadilazi ono što je javno priznato.
Početkom rujna, predsjednici Vladimir Putin, Kim Jong Un i Xi Jinping zajedno su sudjelovali na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, održanoj povodom 80. obljetnice japanske kapitulacije. Iako Peking i dalje tvrdi da je neutralan u ruskom ratu protiv Ukrajine, nastavlja pružati Moskvi podršku kroz trgovinu i isporuke robe koja se može koristiti i u civilne i u vojne svrhe.
