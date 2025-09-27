Oglas

ZA DVIJE GODINE

Procurili dokumenti: Rusija obučava Kineze prije invazije na Tajvan?

N1 Info
27. ruj. 2025. 09:56
Xi Jinping, Vladimir Putin
Hakerska skupina Black Moon objavila je na platformi X dokumente koji ukazuju na spremnost Moskve u obuci i opremanju kineskog zračno-desantnog bataljuna, s ciljem priprema za moguću invaziju na Tajvan.

U analizi se navodi da su stručnjaci iz Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI) proučili procurjele materijale te iznijeli procjenu potencijalne prijetnje koju predstavlja rusko-kineska suradnja, usmjerena na osposobljavanje kineskih snaga za zračno-desantnu operaciju protiv Tajvana do 2027., prenosi Kyiv Independent.

Prema podacima RUSI-ja, kineskoj vojsci još uvijek nedostaje ključna sposobnost zračnog manevriranja potrebna za takvu invaziju. Ipak, već 2023. godine Rusija se obvezala opskrbiti Kinu oružjem i tehnologijom kako bi ojačala vlastitu proizvodnju i opremila zračno-desantni bataljun.

Kina podržava Rusiju

Dokumenti sugeriraju da bi Moskva trebala isporučiti Kini 37 lakih amfibijskih borbenih vozila s automatskim topovima, 11 samohodnih protutenkovskih sustava, 11 zračno-desantnih oklopnih transportera, kao i nepoznat broj zapovjednih i izviđačkih vozila.

Iako se kineska vojska u mnogim aspektima smatra tehnološki naprednijom, Rusija raspolaže borbenim iskustvom u zračno-desantnim operacijama koje Pekingu nedostaje, piše Washington Post. Nakon potpune invazije na Ukrajinu i sve izraženije izolacije od Zapada, Moskva je ojačala trgovinsku i vojnu suradnju s Pekingom.

Tajvanski sigurnosni dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, komentirao je za Washington Post kako vojno partnerstvo između Kine i Rusije daleko nadilazi ono što je javno priznato.

Početkom rujna, predsjednici Vladimir Putin, Kim Jong Un i Xi Jinping zajedno su sudjelovali na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, održanoj povodom 80. obljetnice japanske kapitulacije. Iako Peking i dalje tvrdi da je neutralan u ruskom ratu protiv Ukrajine, nastavlja pružati Moskvi podršku kroz trgovinu i isporuke robe koja se može koristiti i u civilne i u vojne svrhe.

Teme
Xi Jinping kina rusija vladimir putin

