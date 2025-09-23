Uzbuna u New Yorku! Tajna služba razotkrila opasnu prijetnju

Foto: Pixabay (ilustracija)

Američka tajna služba objavila je u utorak da je uništila mrežu sofisticiranih elektroničkih uređaja na području New Yorka koji su bili korišteni za prijetnje američkim vladinim dužnosnicima u trenutku kada se strani čelnici okupljaju na zasjedanju Opće skupštine UN-a ovaj tjedan.

Uređaji su zaplijenjeni u krugu od 56 kilometara od sjedišta UN-a, gdje će američki predsjednik Donald Trump u utorak održati govor.

"Prve analize ukazuju na mobilne komunikacije između državnih neprijateljskih aktera i pojedinaca poznatih saveznim snagama za provedbu zakona", priopćila je Tajna služba.

Vlasti su zaplijenile više od 300 SIM servera i 100.000 SIM kartica na nekoliko lokacija u operaciji koja je bila neposredna prijetnja sigurnosnim zadaćama tajne službe.

Hardver je bio korišten za "višestruke telekomunikacijske prijetnje visokim američkim dužnosnicima", navodi se u priopćenju.

Uređaje se moglo koristiti za niz telekomunikacijskih napada, uključujući "onesposobljavanje mobilnih tornjeva, omogućavanje DoS kibernetičkih napada i omogućavanje anonimne, kriptirane komunikacije između potencijalnih neprijateljskih aktera i kriminalnih poduzeća."

Područje na kojem se nalazila mreža protezalo se na tri države - New York, Connecticut i New Jersey.