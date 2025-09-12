Opća skupština UN-a podržat će vladu Palestine bez Hamasa

Glasovanje u Općoj skupštini bit će o tzv. Njujorškoj deklaraciji, izjavi koju su sastavile Francuska i Saudijska Arabija, a koju je u srpnju potpisalo 17 država.
Opća skupština Ujedinjenih naroda poduprijet će vladu za Palestinu bez Hamasa, piše Guardian. U tekstu se navodi: "Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. listopada protiv civila" i "Hamas mora osloboditi sve taoce" koji se drže u Gazi.
Glasovanje će se smatrati utiranjem puta za jednodnevnu UN-ovu konferenciju o rješenju s dvije države, koja će se održati u New Yorku neposredno prije zasjedanja Opće skupštine UN-a na visokoj razini. Na toj će konferenciji brojne države, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu i Australiju, službeno priznati državu Palestinu.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu jučer je rekao da Izrael nikada neće prihvatiti palestinsku državu.
Oko tri četvrtine od 193 države članice UN-a priznaje palestinsku državu koju je 1988. proglasilo palestinsko vodstvo u egzilu. Njemačka i Italija ostaju dvije velike europske zemlje koje se protive priznanju palestinske države, iako je talijanska koalicijska vlada sve podijeljenija po tom pitanju. Pet europskih zemalja sada je zabranilo sav uvoz iz ilegalnih izraelskih naselja.
U deklaraciji se navodi: "U kontekstu okončanja rata u Gazi, Hamas mora prestati vršiti vlast nad Pojasom Gaze i predati svoje oružje Palestinskoj upravi, uz potporu i suradnju međunarodne zajednice, u skladu s ciljem suverene i neovisne Države Palestine."
Također se spominje razmještanje privremene međunarodne stabilizacijske misije pod mandatom Vijeća sigurnosti UN-a radi zaštite stanovništva, potpore jačanju kapaciteta palestinske države i pružanja sigurnosnih jamstava Palestini i Izraelu.
