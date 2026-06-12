Natpis protiv Trumpa
Uzbuna u Washingtonu: Poruka "8647” ispisana na National Mallu, vlasti odmah pokrenule istragu
Netko je očito ispisao antitrumpovski slogan „8647” na travnjaku National Malla, što je potaknulo istragu saveznih vlasti.
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Policija je odmah po dojavi stigla na mjesto događaja između Memorijala Drugog svjetskog rata i Washingtonova spomenika u četvrtak oko 11:30 sati.
"Uzrok promjene boje trave još nije utvrđen. Prikupljeni su zbog testiranja. Istraga je u tijeku", priopćeno je iz policije.
„8647” je postao antitrumpovski slogan koji spaja žargonski izraz „86”, što znači izbaciti ili riješiti se nečega, i činjenicu da je republikanac Donald Trump 47. predsjednik Sjedinjenih Država, pišeIndependent.
"Ovakav poremećeni čin vandalizma na našem National Mallu neće se tolerirati”, poručilo je Ministarstvo unutarnjih poslova SAD-a u priopćenju.
"Svaka prijetnja predsjedniku shvaća se vrlo ozbiljno, a naša policija istražit će ovaj incident i pozvati odgovorne na odgovornost.”
Na mjestu događaja viđeni su i pripadnici Nacionalne garde.
Slogan je već izazvao političku buru u svibnju prošle godine kada je bivši direktor FBI-ja James Comey na društvenim mrežama objavio fotografiju kamenja složenog u natpis „8647” na jednoj plaži.
Trumpova administracija optužila je Comeyja, istaknutog Trumpova kritičara, za navodno upućivanje prijetnje predsjedniku.
Comey je ubrzo uklonio objavu i ispričao se, tvrdeći da su njegove namjere bile „potpuno nevine” te da nije bio svjestan kako slogan može imati nasilnu konotaciju. Također tvrdi da su brojni postupci koje je administracija pokrenula protiv njega politički motivirani.
Bijela kuća ističe da Trumpovi kritičari i demokrati redovito koriste nasilnu retoriku kada govore o predsjedniku, koji je od 2024. godine bio meta više pokušaja atentata.
„Svatko tko sudjeluje u političkom nasilju ili ga podržava, kao i kulturu političkih atentata, mora biti osuđen na najoštriji mogući način”, poručila je Bijela kuća za The Independent. „Također bi odmah trebao potražiti psihijatrijsku pomoć zbog teškog i iscrpljujućeg slučaja sindroma opsjednutosti Trumpom (Trump Derangement Syndrome), koji im je iskrivio razmišljanje i učinio ih mentalno nestabilnima.”
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