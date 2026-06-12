Uzbuna u Washingtonu: Poruka "8647” ispisana na National Mallu, vlasti odmah pokrenule istragu

„Svatko tko sudjeluje u političkom nasilju ili ga podržava, kao i kulturu političkih atentata, mora biti osuđen na najoštriji mogući način”, poručila je Bijela kuća za The Independent. „Također bi odmah trebao potražiti psihijatrijsku pomoć zbog teškog i iscrpljujućeg slučaja sindroma opsjednutosti Trumpom (Trump Derangement Syndrome), koji im je iskrivio razmišljanje i učinio ih mentalno nestabilnima.”