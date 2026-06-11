NIJE ISPUNIO OBEĆANJA
Trumpov odgovor na rast cijena i troškova života: Volim inflaciju!
Predsjednik Donald Trump je naizgled podržao podatke koji pokazuju da je inflacija porasla za više od četiri posto, rekavši novinarima da "voli inflaciju" te ponovivši svoje uvjerenje da će cijene pasti čim završi rat s Iranom.
Upitan o podacima američke vlade koji pokazuju da je potrošačka inflacija u svibnju rasla najbržim tempom u posljednje tri godine te može li to naštetiti njegovim republikanskim kolegama samo nekoliko mjeseci prije izbora na polovici mandata u studenome, Trump je rekao: "Volim inflaciju."
"Već pada. Past će kao kamen"
Predsjednik je zatim objasnio kako je odobrio plan za tajno preusmjeravanje naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac zbog zabrinutosti oko rasta troškova i inflacije. "Za mene je to bilo vrijedno toga", rekao je Trump, ocijenivši operaciju uspješnom, prenosi Reuters.
"Kad sve završi, vidjet ćete da će cijena nafte pasti na razinu na kojoj je bila prije", rekao je o širem ratnom sukobu. "Već pada. Past će kao kamen."
Trump je rat protiv Irana nazvao privremenim skretanjem s puta i prikazao ga kao pitanje nacionalne sigurnosti, dok je zatvaranje ključnog pomorskog prolaza od strane Teherana povećalo troškove benzina, gnojiva i drugih proizvoda, dodatno potičući inflaciju.
Više cijene mogle bi također spriječiti američke Federalne rezerve da smanje kamatne stope, što bi snizilo troškove zaduživanja, potez koji Trump zagovara otkako se prošle godine vratio na vlast.
Republikanci nastoje zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom, ali strahuju da bi nezadovoljstvo potrošača moglo vratiti vlast demokratima, budući da troškovi života i dalje ostaju jedno od najvažnijih pitanja za birače.
Trump je na predsjedničkim izborima 2024. pobijedio velikim dijelom zahvaljujući obećanju da će smanjiti inflaciju, no otad mu je rejting, uključujući i ocjene vezane uz upravljanje troškovima života, pao na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri.
Bit će potrebni mjeseci za normalizaciju
Pokušaji ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca za promet tankera i transport robe zasad nisu urodili plodom, a predstavnici industrije i analitičari upozoravaju da bi u nadolazećim tjednima mogao uslijediti novi šok na tržištu nafte, dovoljno ozbiljan da uzdrma šira financijska tržišta.
Čak i ako Trump i Teheran uskoro postignu dogovor, očekuje se da će biti potrebni mjeseci kako bi se opskrbni lanci normalizirali, a poremećaji bi mogli potrajati tijekom cijele 2026.
Iako su Amerikanci donekle zaštićeniji od energetskih šokova od stanovnika drugih zemalja, dugotrajno visoke cijene energije mogle bi s vremenom smanjiti potrošnju kućanstava.
Prošlog mjeseca Trump je rekao da financijske poteškoće Amerikanaca nisu čimbenik dok nastoji postići dogovor, istodobno prijeteći novim napadima na Iran:
"Ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam samo o jednoj stvari: ne smijemo dopustiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje."
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