Vatrene stihije razaraju Španjolsku i Francusku, vlasti mole: "Ne roštiljajte..."

U Francuskoj su nešto niže temperature i slabiji vjetar pridonijeli i pomogli naporima vatrogasaca u borbi protiv šumskog požara koji je u jugoistočnoj regiji Var poharao 2500 hektara, oštetio desetke domova i prisilio 400 ljudi da napuste svoje kuće, priopćile su lokalne vlasti. Jutros u 7 sati helikopteri su i dalje bacali vodu na šumski požar u Varu, jer je još uvijek aktivan.