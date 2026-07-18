pod kontrolom je
U velikom požaru u Norveškoj uništeno više od sto domova
Više od 100 domova uništeno je u velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od glavnoga grada Osla.
Oglas
U subotu ujutro regionalna vatrogasna služba priopćila je da je požar u gradu Krokstadelvi pod kontrolom, prema novinskoj agenciji NTB.
Evakuirano je oko 400 ljudi.
Nema izvješća o težim ozljedama. Još nije poznato kako je požar izbio.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas