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pod kontrolom je

U velikom požaru u Norveškoj uništeno više od sto domova

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Hina
|
18. srp. 2026. 12:02
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Smoke rises from a large fire that has spread from terraced houses in Krokstadelva. Thomas Fure/NTB/via REUTERS
Thomas Fure via REUTERS

Više od 100 domova uništeno je u velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od glavnoga grada Osla.

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U subotu ujutro regionalna vatrogasna služba priopćila je da je požar u gradu Krokstadelvi pod kontrolom, prema novinskoj agenciji NTB.

Evakuirano je oko 400 ljudi.

Nema izvješća o težim ozljedama. Još nije poznato kako je požar izbio.

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Teme
norveška požar

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