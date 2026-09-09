Velika eskalacija SAD-a i Irana: Napadnuto pet tankera, Teheran uzvratio projektilima

Najnoviji udari dodatno su zaoštrili sukob između Washingtona i Teherana, više od šest mjeseci nakon što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli napade na Iran. Iran je najavio i nove odmazde. Posadama tankera povezanih sa SAD-om u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu upućeno je upozorenje da 'odmah napuste svoja plovila, bilo da su usidrena ili se nalaze u lukama, jer će biti napadnuta'.