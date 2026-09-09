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Velika eskalacija SAD-a i Irana: Napadnuto pet tankera, Teheran uzvratio projektilima
Sjedinjene Države napale su pet iranskih naftnih tankera nakon što je Iran u dva navrata tijekom posljednja dva dana balističkim projektilima pokušao pogoditi američki ratni brod. Teheran je potom uzvratio raketnim napadom na američku bazu u Jordanu, dok nova eskalacija sukoba već podiže cijene nafte prema granici od 100 dolara po barelu
Sjedinjene Države napale su pet iranskih naftnih tankera nakon što je Iran u dva navrata tijekom posljednja dva dana balističkim projektilima pokušao pogoditi američki ratni brod. Teheran je potom uzvratio raketnim napadom na američku bazu u Jordanu, dok nova eskalacija sukoba već podiže cijene nafte prema granici od 100 dolara po barelu.
Iran je nakon američkih napada ispalio projektile prema američkoj vojnoj bazi u Jordanu. Jordanske oružane snage objavile su da je njihova protuzračna obrana reagirala na ukupno 20 balističkih projektila te presrela i uništila njih 18. Preostala dva pala su na nenaseljena područja, a žrtava nije bilo, piše BBC.
Najnoviji udari dodatno su zaoštrili sukob između Washingtona i Teherana, više od šest mjeseci nakon što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli napade na Iran. Iran je najavio i nove odmazde. Posadama tankera povezanih sa SAD-om u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu upućeno je upozorenje da 'odmah napuste svoja plovila, bilo da su usidrena ili se nalaze u lukama, jer će biti napadnuta'.
CENTCOM tvrdi da su napadnuti iranski tankeri dio 'više milijardi dolara vrijedne mreže iz sjene' kojom se financiraju Revolucionarna garda i njezini saveznici u regiji. Značajan je napad u blizini otoka Kharg, na kojem se nalazi glavni iranski terminal za izvoz nafte. Oko 90 posto iranske sirove nafte prolazi preko tog otoka, do kojeg se nafta doprema cjevovodima s kopna.
Nova eskalacija odmah se odrazila i na tržišta. Cijena referentne nafte Brent u ranom azijskom trgovanju porasla je 1,5 posto, na 99,41 dolar po barelu, dok je američka nafta poskupjela 1,6 posto, na 94,55 dolara, prenosti Tportal.
Pritisak na cijene dodatno pojačava širenje sukoba na ostatak regije. Huti, jemenska skupina koju podržava Iran, u utorak su napali energetska postrojenja i civilnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji. Prema saudijskim vlastima, u napadima su ozlijeđene 73 osobe. Napadi dronovima i projektilima izazvali su požare na naftnim i drugim energetskim postrojenjima, zbog čega su pojedine operacije privremeno obustavljene.
Američki državni tajnik Marco Rubio posljednju razmjenu udara opisao je kao 'prilično jednostavnu' situaciju. 'Iran i dalje pokušava pogoditi američke ratne brodove. I svaki put kada to učine ili pokušaju učiniti, izgubit će tankere. Mislim da ćete to ponovno vidjeti', rekao je Rubio novinarima tijekom posjeta Kolumbiji.
Američki napadi uslijedili su i nekoliko sati nakon što je iranska mornarica objavila da je u Hormuškom tjesnacu zaplijenila američku besposadnu podmornicu.
Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan američke mornarice Tim Hawkins, rekao je da je riječ o podvodnom dronu američkih snaga koji se pokvario više od jednog dana ranije. Koristio se za nadzor regionalnih voda u sklopu aktualnih operacija.
Riječ je, kaže, o starijem modelu koji nije prikupljao osjetljive podatke niti je sadržavao povjerljivu sonarnu ili radarsku opremu. Američke operacije u regionalnim vodama, dodao je, nastavljaju se.
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