Velika nestašica lijekova u Europi, nedostaju i antibiotici koje koriste Hrvati

Uz to, europsko interno tržište za lijekove je fragmentirano i slobodna trgovina je ograničena. Europska komisija, koja je zadužena za zakonske prijedloge u EU-u, slaže se s pozivom revizora za snažnijim europskim okvirom. Komisija je izrazila nadu da će države članice i Europski parlament uskoro usvojiti predloženi zakon za rješenje problema nestašice lijekova.